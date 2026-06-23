तंबाकू सिर्फ फेफड़े नहीं, चुपचाप हड्डियों को भी कर रहा खोखला! डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

तंबाकू का सेवन केवल फेफड़ों और दिल को ही नहीं, बल्कि हड्डियों और रीढ़ की हड्डी को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार यह हड्डियों की मजबूती घटाकर फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस और लगातार पीठ दर्द का खतरा बढ़ाता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 23, 2026, 9:01 AM IST
तंबाकू सिर्फ फेफड़े नहीं, चुपचाप हड्डियों को भी कर रहा खोखला! डॉक्टर ने दी बड़ी चेतावनी

हम सभी को ये बात पता है कि तंबाकू का सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं, यह आम बात है कि तंबाकू फेफड़ों के कैंसर, दिल की बीमारी और फेफड़ों की बीमारी का कारण बन सकता है, लेकिन इसका हड्डियों की सेहत और रीढ़ की हड्डी पर भी बुरा असर पड़ता है. डॉ.अखिलेश यादव (डायरेक्टर – आर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली) ने बताया कि तंबाकू को चबाया जा सकता है और कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई भी तरीका अपनाएं, तंबाकू में हानिकारक केमिकल होते हैं जो हड्डियों को कमजोर कर सकते हैं और लोगों को कई तरह की मस्कुलोस्केलेटल समस्याओं के खतरे में डाल सकते हैं.

फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा-

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डॉ.अखिलेश यादव ने बताया तंबाकू शरीर की कैल्शियम सोखने की क्षमता पर असर डालता है, जो स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के लिए ज़रूरी है. तंबाकू हड्डी बनाने वाले सेल्स में भी रुकावट डालता है और हड्डी तक खून की सप्लाई कम कर देता है, जिससे धीरे-धीरे डेंसिटी और मजबूती कम हो जाती है. इसका मतलब है कि फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है. धूम्रपान पर हुई कई स्टडीज़ से पता चलता है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों की बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है.

डॉ.अखिलेश यादव ने बताया कि रीढ़ की हड्डी पर तंबाकू का बुरा असर सबसे ज़्यादा पड़ता है. वर्टिब्रा के बीच की डिस्क, जो कुशन का काम करती हैं, उन्हें लचीला बने रहने और पोषक तत्व पाने के लिए सही ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, जब कोई व्यक्ति तंबाकू का इस्तेमाल करता है, तो इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और डिस्क तेज़ी से खराब होने लगती हैं. इससे पीठ में लगातार दर्द, अकड़न और डीजेनरेटिव डिस्क बीमारी हो सकती है. धूम्रपान करने वालों को रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और समय के साथ ये समस्याएं बढ़ती जाती हैं.

ब्लड सर्कुलेशन पर असर-

एक और समस्या है ठीक होने में देरी, अगर धूम्रपान करने वाले किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है या पीठ की सर्जरी होती है, तो उन्हें ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है. तंबाकू में मौजूद निकोटीन और अन्य जहरीले तत्व ब्लड सर्कुलेशन पर असर डालते हैं और शरीर की ठीक होने की क्षमता को धीमा कर देते हैं, इससे जटिलताओं, सर्जरी के खराब नतीजों और लगातार दर्द की संभावना बढ़ जाती है.

डॉ.अखिलेश यादव ने बताया कि हड्डियों पर तंबाकू का असर सिर्फ़ बुजुर्गों के लिए चिंता की बात नहीं है, जो युवा धूम्रपान करते हैं, हो सकता है कि वे अपनी बढ़त के सालों में हड्डियों का बोन मास हासिल न कर पाएं, जिससे उन्हें बाद में ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा ज़्यादा हो सकता है. महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और तंबाकू के संपर्क में आने के मिले-जुले असर के कारण ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज़्यादा होता है, खासकर मेनोपॉज़ के बाद. अपनी हड्डियों और रीढ़ की हड्डी को कमजोर होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका तंबाकू का इस्तेमाल छोड़ना है.

कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हेल्दी डाइट, वजन के साथ नियमित एक्सरसाइज़ और तंबाकू से परहेज करने से हड्डियां स्वस्थ रहेंगी और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होगा, अभी ये आसान कदम उठाकर आप अपनी भविष्य की गतिशीलता, ताकत और जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, जो जीवन भर आपके काम आएंगे. इस खबर के लिए 3 अच्छी क्लिक बेट हेडिंग, एक छोटा इंट्रो, 10 इंग्लिश कीवर्ड्स कोमा के साथ, 5 हिंदी कीवर्ड्स कोमा के साथ, एक इंग्लिश हेडलाइन भी दें. पूरी खबर को 4 छोटी लाइन में बताएं.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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