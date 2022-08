Tomato Flu: कोरोना मंकीपॉक्स के बाद फ्लू का एक और वायरस टोमैटो फ्लू देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहा है. खासकर इसकी चपेट में 1 साल से 10 साल के बच्चे आ रहे हैं. अबतक इसके 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और हरियाणा सहित राज्यों के लिए एडवायजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि यह एक आत्म-सीमित बीमारी है जो ज्यादातर 1-10 वर्ष की आयु के छोटे बच्चों और प्रतिरक्षा-समझौता वाले वयस्कों को लक्षित करती है और इसके इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा मौजूद नहीं है.Also Read - Tomato Fever: कोरोनावायरस और मंकीपॉक्स के बाद भारत में अब टोमैटो फीवर का खौफ, बच्चों में तेजी से फैल रहा, जानिए लक्षण और बचाव

हालांकि टमाटर फ्लू वायरस अन्य वायरल संक्रमणों (बुखार, थकान, शरीर में दर्द और त्वचा पर चकत्ते) के समान लक्षण दिखाता है, लेकिन यह वायरस SARS-CoV-2, मंकीपाक्स, डेंगू और/या चिकनगुनिया से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है।

Centre has sent an advisory to states on HFMD (Hand Foot & Mouth Disease), commonly known as Tomato Flu, stating that it’s a self-limiting illness targeting mostly young children aged 1-10 years & immune-compromised adults & no specific drug exists to treat it. (23.08)

Also Read - फिर से डराने लगे कोरोना के आंकड़े, एक दिन में आए इतने केस कि जानकारों ने बताया खतरे की घंटी

इसकी रोकथाम के लिए आसपास में स्वच्छता बनाए रखें. संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए इसके लक्षण की शुरुआत से 5-7 दिनों के लिए अलगाव (Isolation) का पालन किया जाना चाहिए.

Tomato Flu was first identified in Kollam, Kerala on May 6, 2022. As of July 26, over 82 children younger than 5 yrs with the infection have been reported by local govt hospitals. Additionally, 26 children (aged 1-9yrs) reported as having the disease in Odisha by RMRC Bhubaneswar

