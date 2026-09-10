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प्रोटीन है जरूरी, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो सकता है नुकसानदायक, जानें सही मात्रा और खतरे

Too Much Protein Can Be Harmful: प्रोटीन शरीर की मसल्स, टिश्यू और कई जरूरी प्रक्रियाओं के लिए बेहद अहम है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवन हमेशा फायदेमंद नहीं होता. खासकर किडनी या लिवर की बीमारी वाले लोगों को हाई-प्रोटीन डाइट और सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 10, 2026, 8:34 AM IST
प्रोटीन है जरूरी, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो सकता है नुकसानदायक, जानें सही मात्रा और खतरे
  • प्रोटीन मसल्स, टिश्यू और शरीर के बेहतर कामकाज के लिए जरूरी पोषक तत्व है
  • हेल्दी वयस्कों के लिए सामान्य न्यूनतम जरूरत करीब 0.8 ग्राम/किलो वजन प्रतिदिन है
  • जरूरत से ज्यादा या गलत स्रोतों से प्रोटीन लेने पर डाइट में सैचुरेटेड फैट, सोडियम और शुगर बढ़ सकती है
  • किडनी या लिवर की बीमारी, प्रेग्नेंसी या सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है

प्रोटीन शब्द अब अक्सर हेल्दी न्यूट्रिशन, मसल्स के विकास और वज़न कंट्रोल करने से जुड़ गया है. डाइट, शेक और सप्लीमेंट्स में प्रोटीन के रेगुलर इस्तेमाल से बहुत से लोग अपनी डाइट में इसे ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत के बारे में जागरूक हो गए हैं. हालांकि मसल्स, टिश्यू, हार्मोन और शरीर के ओवरऑल कामकाज के लिए प्रोटीन का सेवन ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे लेने के उल्टे असर भी हो सकते हैं. इसके नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितनी मात्रा में प्रोटीन लिया गया, उसके सोर्स क्या हैं और व्यक्ति की सेहत कैसी है.

डॉ. सुभाशीष मजूमदार (प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड – गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी , मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली) ने बताया कि हेल्दी अडल्ट के मामले में, प्रोटीन की कम से कम सुझाई गई मात्रा शरीर के वज़न के प्रति किलोग्राम पर लगभग 0.8 ग्राम रोज़ाना है. हालांकि, कुछ लोगों में, जैसे कि बुज़ुर्गों, एथलीटों, गर्भवती महिलाओं और बीमारी या चोट से उबर रहे लोगों में प्रोटीन की ज़रूरत अलग-अलग हो सकती है.

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किडनी से गहरा संबंध-

प्रोटीन के सेवन का किडनी से गहरा संबंध है. प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म के साथ नाइट्रोजन वाले अवशेष बनते हैं जिन्हें किडनी के ज़रिए शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है. हेल्दी वयस्कों को प्रोटीन से भरपूर डाइट लेने की वजह से किडनी की समस्या नहीं हो सकती है, फिर भी, क्रोनिक किडनी रोग वाले मरीज़ों को प्रोटीन का सेवन सीमित या कंट्रोल करना पड़ता है. डॉक्टर की सलाह के बिना प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा सेवन उनके लिए खतरनाक हो सकता है.

डॉ. सुभाशीष ने बताया कि लिवर एक और अंग है जो प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म में भूमिका निभाता है. यह अंग अमीनो एसिड को यूरिया में बदलता है, जिसे किडनी दूसरे अवशेषों के साथ शरीर से बाहर निकाल देती है. आम तौर पर, लिवर यह काम अच्छी तरह से करता है, लेकिन जिन लोगों को लिवर की गंभीर बीमारी है, उन्हें पारंपरिक हाई-प्रोटीन डाइट के बजाय खास न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो सकती है. आप किस तरह का प्रोटीन चुनते हैं, यह भी मायने रखता है. प्रोसेस्ड मीट, फैटी मीट और मीठे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों से सैचुरेटेड फैट, सोडियम और एडेड शुगर का लेवल बढ़ सकता है. फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों के बजाय प्रोटीन शेक पीने से कब्ज़ और पेट की समस्याएं हो सकती हैं.

इनपर दें ध्यान-

इसलिए, सही तरीका सिर्फ़ प्रोटीन का सेवन करने के बजाय पर्याप्त मात्रा, क्वालिटी और संतुलन बनाए रखना है. आपकी डाइट के आधार पर दालें, डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली, सोया, नट्स और लीन मीट जैसे अलग-अलग सोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन दूसरे न्यूट्रिएंट्स को नज़रअंदाज़ किए बिना सही संतुलन बनाना भी ज़रूरी है. उदाहरण के लिए, अगर आपको किडनी या लिवर की समस्या है, आप गर्भवती हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की सोच रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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