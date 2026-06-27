मॉनसून आते ही बढ़ जाता है इन खतरनाक बीमारियों का खतरा, जानिए कैसे करें बचाव

बारिश का मौसम गर्मी से राहत तो देता है, लेकिन इसके साथ कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचने के लिए समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

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बारिश के मौसम में मच्छरों और दूषित पानी के कारण कई संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है

डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस और टाइफाइड सबसे आम मॉनसून बीमारियों में शामिल हैं

साफ-सफाई, मच्छरों से बचाव और स्वच्छ भोजन-पानी इन बीमारियों से सुरक्षा के लिए जरूरी हैं

लक्षण दिखाई देने पर देरी किए बिना डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए

गर्मी के बाद बस हर कोई बारिश का इंतजार करता है. मॉनसून का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है. ये गर्मी से राहत दिलाता है. हालांकि इस दौरान कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. पानी भरने, गंदे पानी और नमी के चलते मच्छर, बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलने लगते हैं. ऐसे में मॉनसून में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. आज हम आपको उन बीमारियों के बारे में बताएंगे, जिनका मॉनसून के दिनों में प्रोकप बढ़ जाता है.

1. डेंगू-

बारिश के मौसम में जिस बीमारी के केस सबसे ज्यादा बढ़ते हैं वो है डेंगू. मॉनसून के दिनों में डेंगू की बीमारी तेजी से फैलती है. डेंगू एडीज मच्छर के काटने फैलता है. इसके होने पर व्यक्ति को तेज बुखार, सिरदर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, शरीर पर चकत्ते से पड़ने लगते हैं. गंभीर हो तो खून की कमी भी हो सकती है. ऐसे में ये लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पतला भागें. बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी लगाएं और मच्छर भगाने वाली दवा लगाएं.

2. मलेरिया-

मॉनसून में मरेरिया के भी कई मामले आते हैं. ये बीमारी एनोफिलिस मच्छर से फैलती है. इस बीमारी में पीड़ित को तेज बुखार, ठंड लगना, कमजोरी और खून की कमी होने की समस्या होने लगती है. इससे बचने के लिए पानी के छोटे-छोटे गड्ढों में मछलियां (गंबुशिया या गप्पी) डालें जो मच्छर के लार्वा खा जाती हैं, इससे आप बीमारी से बचे रहेंगे.

3. चिकनगुनिया-

चिकनगुनिया भी बारिश के मौसम में तेजी से बढ़ता है. ये बीमारी एडीज मच्छर से ही फैलता है, इसके होने पर तेज बुखार, जोड़ों में बहुत तेज दर्द और सूजन की समस्या होने लगती है, जो कई हफ्तों या महीनों तक बनी रह सकती है. इसके लिए मच्छर पनपने से रोकना सबसे अच्छा उपाय है, इससे आप बच सकते हैं.

4. लेप्टोस्पायरोसिस-

इस बीमारी के बारे में आपने शादय कम सुना हो, लेकिन बरसात के मौसम में इसके भी कई मामले आते हैं. ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है जो जानवरों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी में पाया जाता है. इसके लक्षण तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द हो सकते हैं, गंभीर मामलों में पीलिया या अंगों की खराबी देखी जा सकती है. इससे बचने के लिए बारिश के पानी में चलते समय जूते पहनें और छोटे घावों को ढ़करकर रखें.

5. टाइफाइड-

हर साल टाइफाइड के कई मरीज आते हैं, खासकर बारिश के मौसम में, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है. टाइफाइट की समस्या गंदा खाना और पानी से होती है. इसके चलते लगातार तेज बुखार, पेट दर्द, कमजोरी और सिरदर्द होता है. वैसे तो हमेशा ताजा खाना चाहिए, लेकिन मॉनसून के दिनों में इसपर अधिकर ध्यान दें.