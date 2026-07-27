बरसात में सर्दी-जुकाम से हो गए हैं परेशान? बंद नाक और जकड़न से राहत दिलाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय

Cold and Cough Home Remedies: बरसात के मौसम में लोग सर्दी-जुकाम से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. आज आपको बताते हैं कि इससे राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं?

Written by: Ritika
Published: July 27, 2026, 9:11 AM IST
(Pic credit-AI)
(Pic credit-AI)

Cold and Cough Home Remedies: बरसात का मौसम सुहावना तो होता ही है, लेकिन ये अपने साथ-साथ कई सारी दिक्कतों को लेकर आता है. यह सर्दी-जुकाम, वायरल इंफेक्शन और बंद नाक जैसी समस्याओं का कारण भी बनता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं. मौसम में अचानक बदलाव, नमी और संक्रमण फैलाने वाले वायरस, छींक, गले में खराश, नाक बंद होना और शरीर में जकड़न जैसी परेशानियों का भी लोगों को सामना करना पड़ता है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. हल्के सर्दी-जुकाम से भी अगर आप काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ आसान घरेलू उपाय को अपनाकर इससे राहत पा सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.

बरसात में सर्दी-जुकाम से राहत पाने के लिए 5 घरेलू उपाय

और पढ़ें: बरसात में सर्दी-खांसी से बचाव के लिए पिएं इन 3 चीजों से बना स्पेशल काढ़ा, मौसमी संक्रमण का खतरा होगा कम

1. भाप लें

बरसात के मौसम में अगर आप नाक बंद और भी कई दिक्कतों से परेशान हैं, तो आपको भाप लेना काफी ज्यादा जरूरी होगा. बंद नाक और साइनस में जकड़न होने पर भाप लेना काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

2. अदरक, तुलसी और काली मिर्च की हर्बल चाय

अगर आप बदलते मौसम में सर्दी-जुकाम से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप अदरक, तुलसी और काली मिर्च की हर्बल चाय को आसानी से बनाकर पी सकते हैं.

3. नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करें

बरसात में सर्दी-जुकाम और गले में हो रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे आसानी से कर सकते हैं. आपको काफी ज्यादा आराम भी लग सकता है. गले में खराश, दर्द या जलन महसूस हो रही है, तो गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करना आपके लिए उपयोगी हो सकता है.

4. हल्दी वाला दूध पिएं

बरसात के मौसम में बीमारियां काफी ज्यादा शरीर में लगती है, इसलिए आपको हल्दी वाला दूध रोजाना रात में सोने से पहले पी लेना चाहिए. हल्दी वाला दूध पीने से गले को आराम मिल सकता है और शरीर को गर्माहट भी मिलेगा.

5. शरीर को हाइड्रेट

बदलते मौसम में आपको हमेशा खुद को हाइड्रेट रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. सर्दी-जुकाम के दौरान शरीर को आराम देना बेहद ही जरूरी होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.