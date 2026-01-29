  • Hindi
वैज्ञानिकों ने बांस को बताया नया सुपरफूड! बीपी कंट्रोल-पेट को स्वस्थ रखने में है बेहद असरदार

bamboo shoots benefits: एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक स्टडी में बांस की कोंपलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. शोधकर्ताओं का मानना है कि बांस की कोंपलें जल्द ही सूपरफूड बन सकती है.

Published date india.com Published: January 29, 2026 7:39 PM IST
Bamboo Shoots Benefits: सुपरफूड वे चीजें होती हैं, जिनमें में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं. ये सब हमारी सेहत को बेहतर करने में भूमिका निभाते हैं. लेकिन अब सुपरफूड की लिस्ट में बांस का नाम भी जुड़ा गया है. दरअसल, बांस के सेवन में पर एक हुई स्टडी में बताया गया है कि बांस की कोंपलों का सेवन करने से सेहत को कई तरह से फायदेमंद हैं.

बांस की कोंपलों को खाने के फायदे

यूके की एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की अगुवाई में हुई इस स्टडी को बेहद अनोखा बताया है, क्योंकि इसमें इसानों और उनकी कोशिकाओं पर लैब में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और इन्हीं नतीजों के आधार ही इस बात का जिक्र किया है.

एडवांसेज इन बैम्बू साइंस में छपी इस स्टडी के मुताबिक, बांस की कोंपलों का सेवन करने से बीपी कंट्रोल में रह सकता है, पेट का स्वास्थ्य ठीक होता है और शरीर में सूजन भी कम हो जाती है. बांस की कोंपलों में खास तरह के पोषक तत्व होते हैं, इसी वजह से ये शरीर के लिए लाभकारी हैं. स्टडी में कहा गया है कि बांस एक न्यूट्रिशन से भरपूर और विभिन्न प्रकार से खाया जाने वाला आहार का रूप ले सकता है.

बांस के अंकुरों में होते हैं ये पोषक तत्व

बांस धरती पर सबसे तेज गति से उगने पौधा है, जो एक दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है. वैसे तो बांस के अंकुर को चीन और भारत के साथ कई एशियाई देश के लोग पहले से ही लोगों के खाने का हिस्सा का मानते हैं. लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में यह पूरी दुनिया के लोगों के आहार का अहम हिस्सा बन सकता है.

बांस के अंकुरों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इनमें फैट का स्तर काफी कम होता है और फाइबर भी सही मात्रा मौजूद रहता है. इनमें अमीनो एसिड, पोटेशियम, सेलेनियम और विटामिन ए, बी6, ई, थायमिन और नियासिन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं.

सेहत के लिए वरदान हैं बांस अंकुर

इसके अलावा शोधकर्ताओं ने बांस के अंकुर का सेवन करने वाले लोगों में एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गतिविधि में वृद्धि भी देखी. लैब टेस्टिंग से पता चला कि बांस लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ावा देकर और कोशिका क्षति को कम करके आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांस के गुण उन जहरीले केमिकल्स जैसे एक्रिलामाइड और फुरान को कम करने में मदद कर सकते हैं, जो खाना तलने या भूनने के दौरान उसमें पैदा हो जाते हैं.

एक्सपर्ट्स की चेतावनी

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांस को सही तरीके से पकाना बहुत आवश्यक है. अगर बांस की कोपलों को कच्चा या आधा पका हुआ खाते, तो उसमें से साइनाइड जैसा जहर बाहर आ सकता है जो थायराइड की ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकता है. इस खतरे से बचने के लिए उन्हें खाने से पहले अच्छी तरह उबालने की सलाह दी है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी बदलाव या बांस की कोंपलों का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

About the Author

Anil

Anil

हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया. नवोदय टाइम्स, नवभारत टाइम्स (Sunday Times) और Zee न्यूज के कई डिजिटल प्लेटफार्म इंटर्न के ... और पढ़ें

