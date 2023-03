क्या आपके भी पेट के ऊपरी हिस्से में हो रहा है दर्द? जानें कारण

क्या आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस होता है. अगर हां तो बता दें कि यह कई कारणों से हो सकता है. जानते हैं इसके बारे में...

Causes of upper abdominal pain in Hindi: अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस होता है. इस दर्द के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को इनके बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द किस कारण से होता है. पढ़ते हैं आगे…

पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द

बता दें जब किसी व्यक्ति को अपच की समस्या हो जाती है तो उसके कारण से पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है. व्यक्ति को इस कारण जलन भी महसूस हो सकती है. जब व्यक्ति को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस होता है तो इसके पीछे गोल ब्लैडर में पथरी भी एक कारण हो सकती है. यह पथरी दाहिने कंधे में दर्द, उल्टी या मतली, ब्रेस्टबोन के नीचे अचानक तेज दर्द आदि लक्षणों के साथ हो सकती है. जब व्यक्ति की नाभि खिसक जाती है तो इसके कारण व्यक्ति को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है. ये दर्द धीरे-धीरे घूमता रहता है. इसके कई कारण हो सकते हैं. जब किसी व्यक्ति को लिवर से जुड़ी बीमारियों की समस्या हो जाती है. तभी व्यक्ति को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है. यह लक्षण इस बात का भी हो सकता है कि लीवर में फोड़ा हो गया है, जिससे लिवर डैमेज होने लगती है. ऐसे में व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है. जब व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर की समस्या हो जाती है यानी एक ऐसा घाव जो पेट की परत के अंदर या आपकी छोटी आंत के ऊपर हिस्से में होता है तब भी व्यक्ति को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस हो सकता है.

नोट – ऊपर बताएं बिंदु से पता चलता है कि पेट में दर्द के ऊपरी हिस्से में दर्द होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं.