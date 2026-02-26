  • Hindi
Vitamin B का इंजेक्शन या टैबलेट क्या लेना सही? दोनों में से क्या ज्यादा असरदार आइए डॉक्टर से जानते हैं

आजकल कई लोगों में विटामिन बी की कमी देखी जाती है, ऐसे में कोई विटामिन बी का इंजेक्शन लेता है तो कोई टैबलेट, लेकिन दोनों में से क्या ज्यादा सही है आइए जानते हैं.

Published: February 26, 2026 8:33 AM IST
By Shweta Bajpai
ये बात हर किसी को पता है कि हमारे शरीर के लिए विटामिन्स के लिए बेहद जरूरी होते हैं अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर ढ़ंग से काम नहीं करता है. इन्हीं में से एक है विटामिन बी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है. ये शरीर को ऊर्जा देने, दिमाग और नसों को स्वस्थ रखने, खून बनाने और शरीर की कोशिकाओं को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं. डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) कहते हैं कि आजकल बहुत से लोग थकान, कमजोरी, झनझनाहट, याददाश्त की समस्या या एनीमिया जैसी परेशानियों में विटामिन बी की टैबलेट या इंजेक्शन लेते हैं.

विटामिन बी क्या होता है?

विटामिन बी एक नहीं बल्कि कई विटामिन्स का समूह होता है, जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. इसमें शामिल हैं:

  • विटामिन B1 (थायमिन)
  • विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन)
  • विटामिन B3 (नायसिन)
  • विटामिन B5
  • विटामिन B6
  • विटामिन B7 (बायोटिन)
  • विटामिन B9 (फोलिक एसिड)
  • विटामिन B12

इनका काम है:

  • शरीर को ऊर्जा देना
  • नसों और दिमाग को मजबूत रखना
  • खून की कमी (एनीमिया) से बचाव
  • त्वचा, बाल और पाचन को ठीक रखना

विटामिन बी की कमी से क्या समस्याएं होती हैं?

शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाने पर ये लक्षण दिख सकते हैं:

  • लगातार थकान और कमजोरी
  • हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन
  • चक्कर आना
  • याददाश्त कमजोर होना
  • मुंह में छाले
  • खून की कमी (एनीमिया)
  • चलने में संतुलन की समस्या

विटामिन बी लेने के दो तरीके

  • विटामिन बी टैबलेट/ कैप्सूल
  • मुंह से ली जाती है
  • पेट और आंतों से होकर शरीर में जाती है

विटामिन बी इंजेक्शन

  • मांसपेशी में लगाया जाता है
  • सीधे खून में मिल जाता है

मुख्य अंतर: शरीर में अवशोषण (Absorption)

विटामिन बी टैबलेट कैसे काम करती है?

जब आप टैबलेट लेते हैं तो ये वह पेट में जाती है, फिर आंतों से शरीर में अवशोषित होती है अगर पाचन तंत्र ठीक है, तो टैबलेट अच्छे से काम करती है, लेकिन अगर किसी को ये समस्याएं हैं, तो असर कम हो सकता है.

  • पेट की बीमारी
  • आंतों की सूजन
  • गैस्ट्रिक या बायपास सर्जरी
  • बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत

खासकर विटामिन B12 को अवशोषित होने के लिए पेट में बनने वाला एक खास पदार्थ (Intrinsic Factor) चाहिए. अगर यह नहीं बना, तो टैबलेट असर नहीं करेगी.

विटामिन बी इंजेक्शन कैसे काम करता है?

इंजेक्शन:

  • पेट को पूरी तरह बायपास कर देता है
  • सीधे खून में चला जाता है
  • इसलिए इंजेक्शन का 100% असर होता है, चाहे पेट की हालत कैसी भी हो

विटामिन B12: सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों?

विटामिन B12 की कमी बहुत आम है, खासकर:

शाकाहारी लोगों में

बुज़ुर्गों में

पेट की बीमारी वालों में

B12 टैबलेट-

  • हल्की कमी में फायदेमंद
  • रोज लेना जरूरी
  • असर दिखने में समय लगता है

B12 इंजेक्शन-

  • गंभीर कमी में ज़रूरी
  • नसों की समस्या में जल्दी असर
  • हफ्ते या महीने में एक बार

अगर B12 की कमी ज़्यादा हो और लक्षण हों, तो इंजेक्शन बेहतर होता है

कब इंजेक्शन ज़रूरी होता है?

डॉक्टर आमतौर पर इंजेक्शन इन स्थितियों में देते हैं:

  • बहुत ज़्यादा B12 की कमी
  • हाथ-पैर में झनझनाहट या सुन्नपन
  • खून की गंभीर कमी
  • पेट की सर्जरी के बाद
  • आंतों से विटामिन ठीक से न अवशोषित हो रहा हो
  • Pernicious Anemia (एक खास बीमारी)

कब टैबलेट ही पर्याप्त होती है?

  • हल्की कमजोरी
  • हल्की कमी
  • सामान्य थकान
  • स्वस्थ पाचन तंत्र
  • लंबे समय तक मेंटेनेंस के लिए

इंजेक्शन के फायदे और नुकसान

फायदे-

  • 1. जल्दी असर
  • 2. पूरा अवशोषण
  • 3. नसों की बीमारी में फायदेमंद

नुकसान

  • 1. दर्द हो सकता है
  • 2. बार-बार क्लिनिक जाना पड़ता है
  • 3. टैबलेट से महंगा
  • 4. बिना ज़रूरत लेने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं
  • टैबलेट के फायदे और नुकसान

फायदे

  • 1. लेना आसान
  • 2. सस्ती
  • 3. रोज़मर्रा के लिए सही
  • 4. लंबे समय तक सुरक्षित

नुकसान

  • 1. पेट से जुड़ी समस्या में असर कम
  • 2. असर दिखने में समय
  • क्या बिना जांच इंजेक्शन लेना सही है?

डॉक्टर कहते हैं नहीं. आजकल बहुत लोग एनर्जी के लिए बिना जांच विटामिन बी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जो सही नहीं है. हर थकान विटामिन बी की कमी से नहीं होती, बिना जरूरत इंजेक्शन लेने से पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं

एक डॉक्टर की सलाह

  • पहले खून की जांच कराएं
  • कमी हल्की है तो टैबलेट लें
  • कमी गंभीर है तो इंजेक्शन लें
  • लक्षण ठीक होने के बाद टैबलेट से मेंटेनेंस करें

सलाह-

  • टैबलेट: सामान्य लोगों और हल्की कमी में पर्याप्त
  • इंजेक्शन: गंभीर कमी और नसों की समस्या में बेहतर
  • दोनों का अपना-अपना महत्व है

सही इलाज मरीज की स्थिति देखकर तय होता है, विटामिन बी शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसका सही तरीका और सही मात्रा जानना उससे भी ज़्यादा जरूरी है. डॉक्टर की सलाह के बिना इंजेक्शन न लें, और नियमित जांच के साथ ही सप्लीमेंट लें.

