आपको भी रोज हो रही है थकान, मूड स्विंग्स या हड्डी में दर्द की समस्या? कहीं ये विटामिन डी की कमी के छिपे लक्षण तो नहीं! पहचानिए अभी!

Vitamin D Deficiency Symptoms: आजकल हम में से कई लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, हालांकि हैरानी की बात ये है कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो इससे पीड़ित हैं, ऐसे में अगर आपको भी नीचे बताए गए लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें

Vitamin D Deficiency Symptoms: ठंड के मौसम में धूप कम निकलती है, जिसके चलते हमें विटामिन डी कम मिल पाता है. कहते हैं धूप विटामिन डी का सबसे अच्छा स्त्रोत माना जाता है और मिनरल्स और विटामिन की तरग ही शरीर के विटामिन डी जरूरी होता है. विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं. इसकी कमी होने पर हमारा शरीर का सिस्टम गड़बड़ा जाता है. यह हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन डी हमारे शरीर में कई तरह के जरूरी काम करता है, जैसे एनर्जी बनाए रखना, इम्यूनिटी मजबूत करना, मूड अच्छा रखना, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनाना आदि. हालांकि आजकल की बिगड़ी लाइफस्टाइल के चलते लोगों में इसकी कमी देखने को मिलती है.

दरअसल में इसकी कमी के लक्षण धीरे-धीरे नजर आते हैं, जिसके चलते हम इन छोटे लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में ये गंभीर रूप ले लेते हैं. ज्यादातर लोग इसे तनाव, थकान या उम्र का असर समझ लेते हैं. ऐसे में आज हम आपको विटामिन डी की कमी के कुछ ऐसे छोटे-छोटे लक्षणों के बारे में बताएंगे जो जल्दी नजर नहीं आते हैं.

हमेशा थकान महसूस होना-

कई बार ऐसा होता है कि हमें भले ही पूरी नींद ले लें, लेकिन फिर भी पूरे दिन थकान महसूस होती रहती है. हालांकि इसे हम अक्सर आम समझकर जाने देते हैं, लेकिन ये विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है.

अगर आपको आराम करने के बाद भी थकान महसूस हो रही है या नींद पूरी होने के बाद भी सुस्ती बनी रहती है या फिर दिनभर एनर्जी कम लगती है, छोटे-छोटे काम भी भारी लगते हैं तो ये विटामिन डी की कमी का सकंते हो सकता है. दरअसल में विटामिन डी कोशिकाओं में एनर्जी बनाने में मदद करता है, कमी से शरीर सुस्त पड़ जाता है.

बार-बार जुकाम या इम्यूनिटी का कमजोर होना-

ठंड के मौसम में वैसे तो बार-बार सर्दी-खांसी, गले में खराश या हल्की बीमारियों की परेशानी होती रहती है, लेकिन कई बार ये विटामिन डी का संकेत हो सकता है. विटामिन डी की कमी होने पर बीमारी से ठीक होने में ज्यादा समय लगना. इतना ही नहीं आप सामान्य से ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं. विटामिन डी इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है, इसकी कमी से संक्रमण आसानी से पनपते हैं, ऐसे में हम बीमार पड़ जाते हैं.

मूड खराब रहना या मोटिवेशन की कमी महसूस होना-

अगर आपको हर समय बिना वजह मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, उदासी या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस होता है तो ये विटामिन डी की कमी का इशारा हो सकता है. इस दौरान कुछ करने का मन नहीं करता है खासकर सर्दियों में या सीजनल डिप्रेशन जैसा लगना. दरअसल में दिमाग में विटामिन डी के रिसेप्टर्स मूड को बैलेंस रखते हैं, कमी से भावनाएं प्रभावित होती हैं.

बिना वजह हड्डियों या शरीर में दर्द –

वैसे तो सर्दियों में हड्डियों में दर्द की समस्या काफी सामान्य है, लेकिन कई बार ये विटामिन डी का लक्षण भी हो सकता है. पीठ, कूल्हे, पैरों में हल्का-दुलका दर्द, मांसपेशियों का अकड़ना या जकड़न महसूस होना बिना चोट के), ये सब विटामिन डी की कमी के संकेत हो सकते हैं. इनपर समय रहते ध्यान दें. विटामिन डी कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं

घाव या चोट का जल्दी न भरना-

कई बार ऐसा होता है कि घाव या चोट जल्दी नहीं भरते हैं, ऐसे में सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है. इस दौरान छोटे कट या घाव ठीक होने में ज्यादा समय लगता है.विटामिन डी सूजन कम करने और टिश्यू रिपेयर में मदद करता है.

बाल झड़ना या पतले होना-

बालों का झड़ना कॉमन समस्या हो गई है, लेकिन कई बार ये विटामिन डी की कमी के चलते भी हो सकता है. धीरे-धीरे बाल पतले होना, रोज ज्यादा बाल झड़ना, बालों का कमजोर होना इन बातों पर तुरंत ध्यान दें और डॉक्टर से मिलें. विटामिन डी बालों की जड़ों (फॉलिकल्स) को हेल्दी रखता है और ग्रोथ साइकल को सपोर्ट करता है

क्या करें अगर ये लक्षण दिखें तो?

ये संकेत दिखने पर डॉक्टर से मिलें और जांच करवाएं, खासकर ब्लड टेस्ट (25-hydroxy vitamin D) से लेवल चेक करें. विटामिन डी की कमी कमी को ख्तम करने के लिए सुबह 15-20 मिनट धूप लें, साथ ही साथ डाइट में दूध, दही, मशरूम, फैटी फिश, अंडे का पीला भाग या फोर्टिफाइड फूड को शामिल करें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें.

