डायबिटीज मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना होगा इंसुलिन का इंजेक्शन, लॉन्च हुई Awiqli

सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए डायबिटीज के मरीजों को रोजाना इंसुलिन लेना पड़ता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छी खबर आ गई है. दरअसल में डेनमार्क की कंपनी Novo Nordisk ने भारत में नई दवा लॉन्च की है, जिसका नाम है Awiqli (इंसुलिन आइकोडेक). यह दुनिया का पहला हफ्ते में सिर्फ एक बार लगने वाला इंसुलिन है यानी अब डायबिटीज मरीजों को रोजाना इंसुलिन के झंझट से राहत मिलेगी.
पहले डायबिटीज में कई मरीजों को रोज इंसुलिन लगाना पड़ता था, इस हिसाब से देखें तो वो सालभर में 365 इंजेक्शन लेते थे. बहुत से लोग रोज इंजेक्शन लगाने से डरते भी थे, इसी वजह से उनके इलाज में देरी हो जाती थी, लेकिन अब उन्हे रोज-रोज इसकी डोज नहीं लेनी पड़ेगी. अब Awiqli की मदद से बस आपको साल में सिर्फ 52 इंजेक्शन लेने होंगे.
ये दवा किसके लिए है?
अब जान लेते हैं कि कौन से रोग इसका फायदा ले पाएंगे? कंपनी की तरफ से बताया गया कि यह दवा टाइप-1 और टाइप-2 दोनों तरह के डायबिटीज वाले वयस्क मरीजों के लिए है, इसे FlexTouch नाम के आसान पेन से लगाया जाता है.
कितनी होगी कीमत?
कंपनी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे में उन्होंने 700 यूनिट वाला पेन ₹2,611 और 2100 यूनिट वाला पेन ₹7,833 का रखा है. अगर कोई मरीज हफ्ते में 70 यूनिट लेता है तो उसका हफ्ते का खर्च सिर्फ ₹261 आएगा. ऐसे में यह पुरानी रोज वाली इंसुलिन से भी सस्ता है.
कितनी असरदार?
अच्छी बात ये है कि कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि यह दवा रोज वाली इंसुलिन जितनी या उससे बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल करती है. इससे भी उतनी ही सेफ्टी मिलती है. डॉक्टरों का कहना है कि कम इंजेक्शन की वजह से मरीज इलाज शुरू करने में कम डरेंगे और नियमित जांच भी कराते रहेंगे और समय पर डोज लेंगे.
भारत के लिए क्यों जरूरी?
भारत में पिछले कुछ सालों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है. करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, बड़े तो बड़े युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. फिर भी कई लोग इंसुलिन शुरू नहीं करते क्योंकि रोज इंजेक्शन लगाने का डर होता है. Novo Nordisk के भारत प्रमुख विक्रांत श्रोत्रिय ने कहा कि यह दवा उन मरीजों के लिए बड़ी राहत है जो रोज इंजेक्शन से परेशान थे. हालांकि यह दवा भी डॉक्टर की सलाह पर ही लगानी चाहिए. टाइप-1 डायबिटीज में भोजन के साथ लगने वाला तेज असर वाला इंसुलिन फिर भी जरूरी रहता है.
कम ब्लड शुगर (हाइपोग्लाइसीमिया) का खतरा हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी जरूरी है. Awiqli भारत के डायबिटीज मरीजों के लिए एक नई उम्मीद है. कम इंजेक्शन, आसान इस्तेमाल और अच्छी कीमत, ये तीनों चीजें मिलकर इलाज को सरल बना देंगी.