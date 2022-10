Weight Lifting : एक्टिव रहना, एक्सरसाइज करना, नियमित तौर पर वॉक पर जाना, योगाभ्यास करना यह सब ऐसे कार्य हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं. साइकिल चलाने, एरोबिक एक्सरसाइज आदि अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो आप लंबा जी सकते हैं. पहले से ही ऐसा माना जाता रहा है कि जो लोग नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं वह लंबा जीते हैं. लेकिन हाल ही में एक स्टडी हुई है, जिसमें पता चला है कि वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग करने वाले लोग भी लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं. यही नहीं अगर आप 50 की उम्र को पार कर चुके हैं और अब वेट लिफ्टिंग शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी जिंदगी में कुछ साल और जोड़ सकते हैं. स्टडी के अनुसार वेट लिफ्टिंग से जल्द मृत्यु का खतरा कम हो जाता है.Also Read - Poonam yadav won-gold in weight lifting at commonwealth games 2018 | CWG 2018: भारत की पूनम यादव ने वेटलिफ्टिंग में दिलाया 5वां गोल्ड

अन्य एक्सरसाइज की तरह क्या वेट लिफ्टिंग करने वालों में भी किसी भी वजह से जल्दी मृत्यु का खतरा कम हो जाता है? इस प्रश्न का हल जानने के लिए यह स्टडी की गई और इस स्टडी को ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में छापा गया है. स्टडी के अनुसार भले ही आप मध्यम दर्जे की वेट लिफ्टिंग (Moderate Weightlifting Exercise) करें या हेवी वेट लिफ्टिंग (Heavy Weightlifting Exercise), लेकिन इससे जल्द मृत्यु का खतरा कम हो जाता है.

मॉडरेट और हेवी वेट लिफ्टिंग क्या है?

मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज ऐसे व्यायाम को कहा जाता है, जिसमें हल्का पसीना आता है या सांसों की रफ्तार कुछ हद तक बढ़ जाती है और दिल की धड़कनें कुछ तेज हो जाती हैं. जबकि हेवी या विगोरस एक्टिविटी करने पर जमकर पसीना आता है, सांसों की रफ्तार काफी बढ़ जाती है और एक्सरसाइज के दौरान दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो जाती हैं.

मैरिलैंड के रॉकविले स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अमेरिका के 10 कैंसर सेंटर के करीब 1 लाख महिलाओं और पुरुषों के डाटा का विश्लेषण किया. इसमें शामिल होने वाले लोगों की औसत उम्र 71 साल और उनका बीएमआई 27.8 यानी ओवरवेट था. उन्होंने इन लोगों पर करीब एक दशक तक नजर रखी और दिल की बीमारियों सहित उनकी मृत्यु के कारणों पर निगरानी रखी.

इनमें से 23 फीसद लोग वेट लिफ्टिंग करते थे, जबकि 16 फीसद लोग नियमित तौर पर (हफ्ते में 1 से 6 बार तक) वेट लिफ्टिंग किया करते थे. 32 फीसद लोग अनुशंसित मात्रा या इससे ज्यादा एरोबिक एक्सरसाइज करते थे. शोध के अनुसार वेट लिफ्टिंग और एरोबिक एक्सरसाइज करने वालों में कैंसर को छोड़कर किसी भी वजह से मृत्यु का खतरा कम हो जाता है.

युवाओं में जो लोग एरोबिक एक्टिविटी नहीं करते और सिर्फ वेटलिफ्टिंग करते हैं, उनमें जल्द मृत्यु का खतरा 9-22 फीसद कम हो जाता है. हालांकि, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह नियमित तौर पर वेट लिफ्टिंग करते हैं या नहीं. जो लोग वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन किसी स्तर तक एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उनमें जल्द मृत्यु का खतरा 24-34 फीसद तक कम हो जाता है.

वेटलिफ्टिंग का महिलाओं को ज्यादा लाभ

जो लोग वेटलिफ्टिंग और एरोबिक एक्सरसाइज दोनों करते हैं उनमें भी प्रीमिच्योर डेथ का खतरा कम हो जाता है. जो लोग हफ्ते में कम से कम एक या दो बावर वेट लिफ्टिंग करते हैं और अनुशंसित मात्रा में एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उनमें जल्द मृत्यु के मामले 41-47 फीसद तक कम देखे गए. शोध में यह भी सामने आया कि पुरुषों के मुकाबले वेट लिफ्टिंग का लाभ महिलाओं को ज्यादा मिलता है.

वेट लिफ्टिंग से जल्द मृत्यु का खतरा एरोबिक एक्सरसाइज की तरह ही कम हो सकता है, इसके पीछे कारण यह है कि वेट लिफ्टिंग की वजह से भी ब्लड प्रेशर और ब्लड लिपिड यानी कॉलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बेहतर होता है, इसकी वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां कम होती हैं और अंतत: इसके कारण जल्दी मृत्यु का खतरा कम हो जाता है.