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शरीर में दिखें ये लक्षण तो हो सकता है वेस्ट नाइल वायरस का खतरा, अपनाएं बचाव के तरीके

West Nile Virus Symptoms And Prevention: वेस्ट नाइल वायरस के लक्षण और बचाव के तरीकों को आपको पता होना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 30, 2026, 2:28 PM IST
शरीर में दिखें ये लक्षण तो हो सकता है वेस्ट नाइल वायरस का खतरा, अपनाएं बचाव के तरीके

West Nile Virus Symptoms And Prevention: बरसात का मौसम आते ही मच्छरों का बढ़ता प्रकोप भी काफी हद तक बढ़ जाता है. कई तरह की बीमारियां शरीर में लगने लग जाती है. डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन वेस्ट नाइल वायरस में आप जाते हैं आखिर ये क्या है, कुछ लोगों को इसके लक्षणों के बारे में पता ही नहीं होता है, जिस कारण दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है. आपको बता दें ये वायरस काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. मच्छरों के जरिए इंसानों तक पहुंच सकता है. यह वायरस कुछ मामलों में बिना किसी खास लक्षण के भी रह सकता है और इसको होने के बाद ठीक होने में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है. कुछ लोगों में बुखार और शरीर में दर्द जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है. आइए आपको इसके लक्षण और बचाव के तरीकों को बताते हैं.

वेस्ट नाइल वायरस के लक्षण

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1. तेज सिरदर्द

बारिश के मौसम में कई सारी बीमारियां तेजी से बढ़ जाती है. वेस्ट नाइल वायरस का एक लक्षण और भी है कि तेज सिरदर्द आपको हो सकता है. ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. अगर बुखार के साथ सिरदर्द, कमजोरी या शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसको नजरअंदाज न करें.

2. शरीर में दर्द और कमजोरी

आपको बता दें शरीर में दर्द और कमजोरी अगर आपको काफी ज्यादा हो रही है, तो वेस्ट नाइल वायरस के हल्के संक्रमण में भी फ्लू जैसी परेशानी भी हो सकती है. रोजाना के काम करने में भी मन नहीं लग सकता.

3. उल्टी या जी मिचलाना

उल्टी या जी मिचलाना अगर काफी ज्यादा हो रहा है और दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि वेस्ट नाइल वायरस के लक्षण हो सकते हैं और आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

4. त्वचा पर रैशेज

त्वचा पर रैशेज की दिक्कतें भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है और आपको इसको नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए. अगर बुखार के साथ अचानक त्वचा पर रैशेज नजर आएं, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.

5. अचानक बुखार आना

अचानक बुखार आना भी वेस्ट नाइल वायरस का एक लक्षण हो सकता है इसलिए आपको इसको भी गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. केवल बुखार होने का मतलब वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण होना नहीं है.

बचाव के तरीके
1. मच्छरों के काटने से बचना
2. मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग
3. पूरे कपड़े पहनें
4. सुबह और शाम ध्यान रखें

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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