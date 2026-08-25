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ओमेगा 3 की कमी होने पर शरीर में होने लगती हैं ये 5 गड़बड़ी, संकेतों को गलती से भी न करें नजरअंदाज

Omega 3 Deficiency Symptoms: शरीर में ओमेगा 3 की कमी होने पर शरीर कुछ संकेत देता है, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Written by: Ritika
Published: August 25, 2026, 3:40 PM IST
ओमेगा 3 की कमी होने पर शरीर में होने लगती हैं ये 5 गड़बड़ी, संकेतों को गलती से भी न करें नजरअंदाज

Omega 3 Deficiency Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी डाइट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण उनको कई सारी दिक्कतों का भी फिर सामना करना पड़ता है. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के साथ-साथ कुछ जरूरी फैटी एसिड का भी होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. शरीर में ओमेगा 3 का होना भी बेहद ही जरूरी होता है, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा होती है. जरूरी पोषक तत्व है, जिसे हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में खुद नहीं बना पाता इसलिए शरीर को बनाने के लिए देता है. ओमेगा 3 की जरूरत आपको डाइट के जरिए पूरी करनी ही चाहिए. ओमेगा-3 आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है.

ओमेगा-3 की कमी से होने वाले संकेत

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1. त्वचा ज्यादा ड्राई और बेजान

ओमेगा-3 की कमी के कारण शरीर में कई तरह-तरह के लक्षण नजर आते हैं, जिसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए. ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर की त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार होता है. चेहरे पर पहले जैसी चमक न रहना, त्वचा का खिंचा-खिंचा महसूस होना आपको हो सकता है.

2. आंखों में ड्राईनेस

ओमेगा-3 में मौजूद कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं, जो आपकी आंखों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. डाइट में जरूरी फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा न होने पर कुछ लोगों में आंखों में सूखापन काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है.

3. मूड और मानसिक सेहत में बदलाव

मूड और मानसिक सेहत में बदलाव अगर आपको नजर आते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि ओमेगा-3 की कमी हो सकती है, इसलिए आपको चेकअप करवाते रहना चाहिए.

4. जोड़ों और शरीर में सूजन

ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी शरीर में होने से जोड़ों और शरीर में सूजन आपको देखने के लिए मिल सकती है. इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर शरीर में बार-बार अकड़न या जोड़ों से जुड़ी परेशानी रहती है, तो डाइट को संतुलित करना चाहिए.

5. बालों में रूखापन और कमजोरी

अगर आपको काफी ज्यादा बालों में रूखापन और कमजोरी नजर आती है, तो आपको इसकी कमी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थों को संतुलित डाइट में आपको शामिल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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