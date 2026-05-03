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What Are The Benefits Of Eating 1 Small Green Cardamom Daily In Summer Hari Elaichi Chabane Ke Fayde

गर्मियों में बासी मुंह इस 1 छोटी सी हरी चीज को चबाने से शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव, मुंह के छालों से भी मिलेगी राहत

Green Cardamom Benefits: छोटी सी हरी इलायची खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ पर भी काफी अच्छा असर डालती है. आज आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं.

Green Cardamom Benefits: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियां आने लगती है. अनहेल्दी खान-पान आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है. तेज धूप, बढ़ता तापमान, पसीना, डिहाइड्रेशन की समस्या से लोग सफर करते हैं इसलिए आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. हर किचन में छोटी इलायची तो जरूर मिल जाएगी. ये खाने के स्वाद को दोगुना बनाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ पर भी काफी अच्छा असर डालती है. छोटी सी यह इलायची गुणों का खजाना भी मानी जाती है. अगर आप समर सीजन में इसको रोजाना चबाते हैं, तो आपको कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं. अगर आप भी इसके फायदों से अभी तक अनजान हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इसको रोजाना चबाने से आपको कौन-कौन से फायदे देखने को मिल सकते हैं.

गर्मियों में हरी इलायची चबाने के फायदे

1. डाइजेशन

अगर आप गर्मियों में रोजाना 1 से 2 हरी इलायची को चबाते हैं, तो आपका डाइजेशन हमेशा हेल्दी रहेगा. गैस, हैवीनेस या ब्लोटिंग जैसी समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है. इसको आप खाना खाने के बाद भी चबा सकते हैं.

2. मुंह की बदबू

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अगर आप समर सीजन में मुंह की बदबू आने से हमेशा परेशान ही रहते हैं, तो आप रोजाना इस छोटी सी इलायची को हमेशा चबा सकते हैं. इलायची के एसेंशियल ऑयल मुंह के सारे बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं.

3. हार्ट हेल्थ

रोजाना छोटी सी हरी इलायची को चबाने से हार्ट हेल्थ में काफी सुधार होता है. ब्लड प्रेशर कम होता है. हरी इलायची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा कामगार साबित हो सकती है.

4. इम्यूनिटी

गर्मियों के मौसम में इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोरी होने लग जाती है. अगर आप सुबह के समय रोजाना छोटी सी हरी इलायची को चबाते हैं, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं. वायरल इंफेक्शन और बीमारियों से बचने के लिए भी ये आपकी मदद कर सकते हैं.

5. तनाव-थकान

गर्मियों में चिड़चिड़ापन और तनाव काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, अगर आप रोजाना छोटी सी हरी इलायची को चबाते हैं, तो तनाव-थकान से भी राहत पा सकते हैं. यह मूड को बेहतर बनाती है. इलायची का सेवन मन को शांत रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. आप रोजाना 2-3 इलायची को मुंह में चबा सकते हैं. ये शरीर में काफी अच्छा असर डालती है और हमेशा बीमारियों से आपको कोसों दूर रखती है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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