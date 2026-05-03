  • Hindi
  • Health
  • What Are The Benefits Of Eating 1 Small Green Cardamom Daily In Summer Hari Elaichi Chabane Ke Fayde

गर्मियों में बासी मुंह इस 1 छोटी सी हरी चीज को चबाने से शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव, मुंह के छालों से भी मिलेगी राहत

Green Cardamom Benefits: छोटी सी हरी इलायची खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ पर भी काफी अच्छा असर डालती है. आज आपको इसके फायदे के बारे में बताते हैं.

Published date india.com Published: May 3, 2026 9:10 AM IST
email india.com By Ritika email india.com | Edited by Ritika email india.com
गर्मियों में बासी मुंह इस 1 छोटी सी हरी चीज को चबाने से शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव, मुंह के छालों से भी मिलेगी राहत

Green Cardamom Benefits:  गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में कई तरह-तरह की बीमारियां आने लगती है. अनहेल्दी खान-पान आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है. तेज धूप, बढ़ता तापमान, पसीना, डिहाइड्रेशन की समस्या से लोग सफर करते हैं इसलिए आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है. हर किचन में छोटी इलायची तो जरूर मिल जाएगी. ये खाने के स्वाद को दोगुना बनाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ पर भी काफी अच्छा असर डालती है. छोटी सी यह इलायची गुणों का खजाना भी मानी जाती है. अगर आप समर सीजन में इसको रोजाना चबाते हैं, तो आपको कमाल के असर देखने को मिल सकते हैं. अगर आप भी इसके फायदों से अभी तक अनजान हैं, तो आइए आपको बताते हैं, इसको रोजाना चबाने से आपको कौन-कौन से फायदे देखने को मिल सकते हैं.

गर्मियों में हरी इलायची चबाने के फायदे

1. डाइजेशन

अगर आप गर्मियों में रोजाना 1 से 2 हरी इलायची को चबाते हैं, तो आपका डाइजेशन हमेशा हेल्दी रहेगा. गैस, हैवीनेस या ब्लोटिंग जैसी समस्या से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है. इसको आप खाना खाने के बाद भी चबा सकते हैं.

2. मुंह की बदबू

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

अगर आप समर सीजन में मुंह की बदबू आने से हमेशा परेशान ही रहते हैं, तो आप रोजाना इस छोटी सी इलायची को हमेशा चबा सकते हैं. इलायची के एसेंशियल ऑयल मुंह के सारे बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं.

3. हार्ट हेल्थ

रोजाना छोटी सी हरी इलायची को चबाने से हार्ट हेल्थ में काफी सुधार होता है. ब्लड प्रेशर कम होता है. हरी इलायची एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा कामगार साबित हो सकती है.

4. इम्यूनिटी

गर्मियों के मौसम में इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोरी होने लग जाती है. अगर आप सुबह के समय रोजाना छोटी सी हरी इलायची को चबाते हैं, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं. वायरल इंफेक्शन और बीमारियों से बचने के लिए भी ये आपकी मदद कर सकते हैं.

5. तनाव-थकान

गर्मियों में चिड़चिड़ापन और तनाव काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है, अगर आप रोजाना छोटी सी हरी इलायची को चबाते हैं, तो तनाव-थकान से भी राहत पा सकते हैं. यह मूड को बेहतर बनाती है. इलायची का सेवन मन को शांत रखने में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. आप रोजाना 2-3 इलायची को मुंह में चबा सकते हैं. ये शरीर में काफी अच्छा असर डालती है और हमेशा बीमारियों से आपको कोसों दूर रखती है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.