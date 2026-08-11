सुबह उठते ही रोजाना बॉडी टैपिंग करने से क्या मिलते हैं हेल्थ बेनिफिट्स? तनाव से भी मिल सकता है आराम

सुबह उठते ही रोजाना बाडी टैपिंग करने से क्या मिलते हैं हेल्थ बेनिफिट्स? तनाव से भी मिल सकता है आराम

Body Tapping Health Benefits: सुबह उठते ही रोजाना बाडी टैपिंग अगर आप करते हैं, तो आपकी हेल्थ काफी बेहतर होती है. आइए आपको बताते हैं.

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Body Tapping Health Benefits: सुबह उठने के बाद ही आपको ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए, जो आपकी हेल्थ को फिट रख सकें. अगर आप अनहेल्दी चीजों को अपनाते हैं, तो आपकी हेल्थ बिगाड़ती रहती है और शरीर पर कई बीमारियां भी नजर आती हैं. सुबह उठने के बाद हमारा शरीर कई घंटों के आराम के बाद दोबारा एक्टिव होने लग जाता है. सुबह उठते ही आपको दिन की शुरुआत कुछ हल्की एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग या आसान एक्सरसाइज के साथ ही करनी चाहिए, जो आपकी हेल्थ को लंबे समय तक के लिए फिट रख सके. आपको बता दें आप बॉडी टैपिंग यानी शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर हल्के हाथों से टैप कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. आइए आपको बताते हैं.

बॉडी टैपिंग क्या होती है?

अगर आप कई सारी चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं या बीमारियों को खुद से दूर रखना चाहते हैं, तो आप बॉडी टैपिंग को कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ कई बीमारियों को दूर रखने में भी ये मददगार हो सकता है. बॉडी टैपिंग एक तरह की आसान माइंड बॉडी प्रैक्टिस होती है, जिसमें शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर उंगलियों या हथेली से हल्के-हल्के टैप किया जाता है, जिससे शरीर को काफी ज्यादा आराम मिल सकता है. कंधे, बाजू, छाती के आसपास का हिस्सा, पेट, जांघों और पैरों जैसे हिस्सों पर हल्की टैपिंग की जाती है.

सुबह बॉडी टैपिंग करने के फायदे

1. तनाव से आराम

अगर आप रोजाना सुबह बॉडी टैपिंग को करते हैं, तो आप तनाव से छुटकारा पा सकते हैं. आपको काफी ज्यादा आराम मिल सकता है. लगातार या गंभीर तनाव, एंग्जायटी या दूसरी मानसिक परेशानियों में केवल बॉडी टैपिंग ही साहारा नहीं होती है.

2. अस्थमा दूर

रोजाना अगर आप सुबह बॉडी टैपिंग को करते हैं, तो आप अस्थमा से काफी दूर रह सकते हैं और साथ ही साथ आपको गजब के फायदे भी देखने के लिए मिल सकते हैं. एक दिन या एक हफ्ते टैपिंग करने से आपको गजब के फायदे दिख सकते हैं.

3. शरीर में अच्छा ब्लड सर्कुलेशन

अगर आप शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप रोजाना सुबह बॉडी टैपिंग को कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. हेल्थ को फिट रखने का काम करती है.

4. माइंडफुलनेस बढ़ाने में मददगार

अगर आप रोजाना सुबह बॉडी टैपिंग को हफ्तेभर तक करते हैं, तो आपको कमाल के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. बॉडी टैपिंग करते समय आपको अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत होती है.

5. सुबह की सुस्ती कम

रोजाना सुबह बॉडी टैपिंग को करने से आप सुबह की सुस्ती कम कर सकते हैं और यही नहीं ये आपकी हेल्थ में काफी ज्यादा अच्छा सुधार भी करती है. लंबे समय तक बैठे रहने या सोने के बाद शरीर में हल्की जड़ता महसूस कर सकता है इसलिए आप ये कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.