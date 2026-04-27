  • Hindi
  • Health
  • What Are The Symptoms Of Vitamin E Deficiency In The Body Eat These Things In Your Diet

बाल झड़ना ही नहीं विटामिन ई की कमी होने पर दिखाई देते हैं ये लक्षण, बचाव के लिए डाइट में खा सकते हैं ये चीजें

Vitamin E Deficiency Symptoms: विटामिन ई हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. इसकी कमी हो जाने के कारण आपको शरीर में कई सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं.

Published date india.com Published: April 27, 2026 9:52 AM IST
email india.com By Ritika email india.com | Edited by Ritika email india.com
बाल झड़ना ही नहीं विटामिन ई की कमी होने पर दिखाई देते हैं ये लक्षण, बचाव के लिए डाइट में खा सकते हैं ये चीजें

Vitamin E Deficiency Symptoms: आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा अलग हो गई है, कि इसका गलत असर आपके शरीर पर होने लगता है. गलत खान-पान के असर से शरीर में कई सारे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है. आज हम बात कर रहे हैं विटामिन ई पोषक तत्वों के बारे में जो शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है. अगर आपके शरीर में इस तत्व की कमी हो जाती है, तो कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं. अक्सर कई सारे लोग इनको नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे और भी कई सारी समस्याएं देखने को मिल सकती है, आज आपको इस खबर में बताते हैं, कि विटामिन ई की कमी के शरीर पर क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे और साथ ही इसकी कमी को पूरा करने के लिए डाइट में क्या-क्या शामिल कर सकते हैं.

विटामिन ई की कमी के लक्षण

1. बालों का झड़ना

अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी होने लगती है, तो आपके बाल तेजी से झड़ने शुरू हो जाते हैं और कई सारी चीजों को अपनाने के बाद भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है.

2. हाथ-पैरों में झनझनाहट

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

हाथ-पैरों में झनझनाहट होने के और भी कई सारे कारण हो जाते है, लेकिन ये विटामिन ई की कमी का भी एक लक्षण हो सकता है. इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

3. मांसपेशियों में कमजोरी

मांसपेशियों में कमजोरी भी विटामिन ई की कमी का कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको ये समस्या होने पर नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना कई तरह-तरह की और भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है.

4. इम्युनिटी कमजोर

विटामिन ई की कमी से इम्युनिटी काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है. अगर आपको अपने शरीर में कमी लगे, तो ये विटामिन ई की कमी का एक संकेत हो सकता है, जिसको आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं?

अगर आप शरीर में विटामिन ई की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको नट्स, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल और ब्राउन राइस, ओट्स इन सभी चीजों को शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.