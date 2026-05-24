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खाना खाने के बाद सीने में होती है भयंकर जलन? हल्के में न लें हो सकती हैं गंभीर बीमारी की ओर इशारा
Why Does Heartburn After Eating: कई लोगों को खाना खाने के बाद सीने में भयंकर जलन होती है आज आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है और किन बीमारियों का हो सकता है संकेत?
Why Does Heartburn After Eating: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का खान-पान और लाइफस्टाइल काफी ज्यादा खराब हो गई है, जिसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि समर में खाना खाने के बाद सीने में काफी तेज जलन होनी शुरू हो जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और इस समस्या को हल्के में लोग लेते हैं. जलन या भारीपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. कुछ लोग एसिडिटी समझकर इसको हल्के में ले लेते हैं अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं. डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक अगर ये समस्याएं बनी रहती है, तो आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना है, वरना भारी पड़ सकता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान है, तो आपको बताते हैं ये किस बीमारियों को संकेत हो सकता है.
क्यों होती है सीने में जलन?
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको खाना खाने के बाद सीने में काफी ज्यादा जलन होती है और वो इस चीज को काफी ज्यादा हल्के में ले लेते हैं. आपको इसका कारण बताएं, तो पेट में खाना पचाने का एक एसिड होता है कई बार यह एसिड पेट में न जाकर भोजन नली आ जाता है, जिस कारण सीने में जलन की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. देर रात खाना खाना, अधिक मसालेदार भोजन, तला-भुना खाना, धूम्रपान, शराब और तनाव इन सभी समस्याओं की वजह से भी आपको सीने में जलन जैसी दिक्कत हो सकती है. इसका कारण ये है कि सीने में जलन गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का संकेत भी हो सकता है.
किन समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
लगातार पेट से जुड़ी समस्याओं को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सूजन, गलने में जलन, लगातार खांसी, नींद न आना, खाना खाने के बाद सीने में तेज जलन, खट्टे डकार आना, निगलने में परेशानी, मुंह में कड़वाहट, रात में खांसी बढ़ना इन समस्याओं को गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.अगर आपको लगातार इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आपको काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है, तो आपको समय रहते इस समस्या से समाधान पा लेना है, वरना आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.
(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)