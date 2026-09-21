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सुबह-सुबह दालचीनी और जीरा वाला पानी पीने से क्या होगा? शरीर में दिख सकते हैं ये 5 बदलाव

Cinnamon Jeera Water: अगर आप रोजाना सुबह दालचीनी और जीरा वाला पानी पीते हैं, तो आपको कमाल के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 21, 2026, 12:29 PM IST
सुबह-सुबह दालचीनी और जीरा वाला पानी पीने से क्या होगा? शरीर में दिख सकते हैं ये 5 बदलाव

Cinnamon Jeera Water: सुबह उठकर खाली पेट आपको कुछ ऐसी चीज को पीना चाहिए, जो आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं और साथ ही साथ आपकी स्किन को भी ग्लोइंग और चमकदार बनाते हैं. आजकल दालचीनी और जीरा वाला पानी भी लोगों के बीच काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर इसे वजन घटाने, पाचन सुधारने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए पीते हैं, लेकिन किसी भी चीज का सेवन करने से पहले आपको डॉक्टरों की सलाह जरूर लेनी चाहिए. सुबह के समय इन दोनों चीजों का पानी पीना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप सुबह दालचीनी और जीरे का पानी पीते हैं, तो कुछ लोगों को शरीर में काफी सारे बदलाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं, रोजाना सुबह के समय इसका पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव नजर आएंगे?

सुबह दालचीनी और जीरा वाला पानी पीने के फायदे

और पढ़ें: क्या सच में जीरा पानी पीने से तेजी से वेट लॉस होता है? सेवन करने से पहले जरूर जान लें सच!

1. ब्लड शुगर मैनेजमेंट

रोजाना सुबह के समय अगर आप दालचीनी और जीरा वाला पानी पीते हैं, तो ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए ये एकदम बेस्ट साबित हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति ब्लड शुगर कम करने वाली दवाएं ले रहा है, तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

2. पाचन बेहतर

दालचीनी और जीरा वाला पानी को रोजाना पीने से आपका पाचन काफी ज्यादा बेहतर होता है और साथ ही साथ पेट की गंदगी को निकालने का भी काम करता है. आपको लगातार गैस, पेट दर्द, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है तो केवल दालचीनी-जीरा पानी पर निर्भर नहीं रहना है.

3. शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा

दालचीनी और जीरे वाला पानी आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. एंटीऑक्सीडेंट शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने का काम करता है. आपको जरूर इसका सेवन करना ही चाहिए.

4. कम करता है वजन

अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो आपको दालचीनी और जीरे वाला पानी जरूर पीना ही चाहिए. आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं.

5. हाइड्रेशन अच्छी मिलेगी

अगर आप रोजाना दालचीनी और जीरे वाला पानी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. रातभर सोने के बाद सुबह पानी पीना शरीर को हाइड्रेशन देने का आसान तरीका भी है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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