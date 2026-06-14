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1 महीने तक चावल न खाने से शरीर में क्या बदलाव नजर आएंगे? आप भी जरूर जान लें

What Changes In The Body If Stops Eating Rice: चावल खाना कई लोगों को खूब पसंद होता है आज आपको बताते हैं 1 महीने तक चावल न खाने से शरीर में क्या बदलाव नजर आएंगे?

Written by: Ritika
Published: June 14, 2026, 3:30 PM IST
(credit-AI)
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What Changes In The Body If Stops Eating Rice: अधिकतर लोगों को चावल खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. बिना चावल के तो खाना खाया सा लगता ही नहीं है. 1 दिन भी चावल न खाया तो ऐसा लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पूरे 1 महीने तक चावल न खाएं तो शरीर में किस तरह के बदलाव दिखाई दे सकते हैं? कुछ लोगों को नहीं पता होगा इसका सही जवाब लेकिन कुछ लोग चावल ना खाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं. 1 महीने तक छोड़ने से आपको कई सारे बदलाव भी नजर आएंगे, लेकिन हर उम्र के साथ-साथ बदलाव भी आपको अलग-अलग ही नजर आएंगे. अगर आप भी देखना चाहते हैं, कि क्या बदलाव नजर आएंगे, तो आपको 1 महीने तक चावल को छोड़ना चाहिए. आइए आपको बताते हैं क्या-क्या शरीर में असर पड़ सकता है.

चावल छोड़ने से क्या-क्या बदलाव नजर आएंगे?

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1. वजन में बदलाव

अगर आप 1 महीने तक चावल को खाना छोड़ देते हैं, तो बढ़ते वजन को कम कर सकते हैं. सफेद चावल आपके वजन को बढ़ाता है इसलिए इसे छोड़ने के बाद कुछ लोग कम कैलोरी लेने लगते हैं. आपके वजन में बदलाव आपको नजर आ सकता है.

2. ब्लड शुगर में बदलाव

अगर 1 महीने तक चावल को अगर आप छोड़ देते हैं, तो ब्लड शुगर में बदलाव देखने के लिए सकता है. चावल कम खाने या छोड़ने से ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित में रख सकते हैं और साथ ही सफेद चावल छोड़ने से आपका शरीर कई बीमारियों से दूर होगा.

3. अधिक भूख लगना

चावल को 1 महीने तक अगर आप छोड़ देते हैं, तो अधिक भूख आपको लग सकती है. क्योंकि शरीर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है. चावल छोड़ने के बाद अगर आप पर्याप्त फाइबर और प्रोटीन शामिल करते हैं, तो भूख को आप नियंत्रित कर सकते हैं.

4. शरीर की ऊर्जा में कमी

महीनेभर का चावल का सेवन न करने से शुरुआती दिनों में थकान, कमजोरी या सुस्ती महसूस हो सकती है, इसलिए आपको एकदम चावल को नहीं छोड़ना चाहिए. आपको चावल को छोड़ने के बाद संतुलित आहार लेना जरूरी है ताकि शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिलती रहे.

5. पाचन में बदलाव

चावल को छोड़ने के बाद आपको पाचन में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है. चावल छोड़ने के बाद भोजन संतुलित नहीं है, तो कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना या पाचन संबंधी समस्याएं भी काफी ज्यादा हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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