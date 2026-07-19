क्या आपको भी है खाने के साथ-साथ पानी पीने वाली आदत? जानिए शरीर पर क्या पड़ सकता है इसका असर

Healthy Eating Habits: कुछ लोगों को खाने के साथ-साथ पानी पीने वाली आदत भी होती हैं आइए आज आपको बताते हैं, ऐसा करने से आपके शरीर पर क्या असर पड़ेगा?

Written by: Ritika
Published: July 19, 2026, 11:46 AM IST
(Pic credit-AI)
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Healthy Eating Habits: हमारे शरीर के लिए खाने के साथ-साथ पानी भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने, तापमान नियंत्रित करने करने में ये काफी ज्यादा मददगार होता है. बच्चों से लेकर कुछ बड़े लोगों में भी ये आदत होती है, कि खाने के साथ-साथ पानी को भी पीते हैं, हर निवाले के साथ-साथ पानी तो जरूर पीते ही हैं, लेकिन क्या ये सही रहता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या खाना खाते समय पानी पीना सही है या नहीं? अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो इसको करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों को जान लेना चाहिए. कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा करने से पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, आइए आप बताते हैं.

खाने के साथ पानी पीने से शरीर पर क्या पढ़ेगा असर?

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1. अपच और गैस

अगर आप खाने के साथ-साथ पानी पीते हैं, तो आपके शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है. पहले से ही पाचन संबंधी समस्या है, तो भोजन के दौरान अत्यधिक पानी पीने से आपको हमेशा बचना चाहिए. पानी पीने से गैस, ब्लोटिंग या अपच की शिकायत काफी ज्यादा बढ़ सकती है.

2. एसिडिटी की परेशानी

खाने के साथ-साथ अधिक मात्रा में पानी पानी से एसिडिटी की परेशानी भी काफी ज्यादा होने लगती है. ज्यादा पानी पीने से एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन जैसी समस्या भी काफी बद तक बढ़ सकती है.

3. पाचन खराब

अगर आपको भी खाने के साथ-साथ पानी पीने की आदत होती है, तो पाचन खराब होने जैसी दिक्कत काफी हद तक आपको हो सकती है. पाचन प्रक्रिया प्रभावित महसूस आपको हो सकती है और आपका पेट फूला-फूला लग सकता है.

4. ज्यादा खाने की आदत

अगर आप खाने के साथ-साथ ही जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन कर लेते हैं, तो भूख शांत नहीं हो पाती है, जिस कारण खाने की इच्छा बार-बार तेज होने लग जाती है. आपको ऐसा करनी आदत बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए.

5. पेट भारी महसूस होना

अगर आप पानी पीने की आदत को अपनाते हैं, तो आपका पेट भारी महसूस होना शुरू हो जाता है, इसलि आपको ऐसी गलती को करने से बचना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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