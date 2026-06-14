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रोजाना सुबह के समय 1 चम्मच घी खाने से शरीर में क्या होगा? मिल सकते हैं ये फायदे

Ghee Benefits: किचन में रखा घी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. आज आपको बताते हैं रोजाना सुबह के समय 1 चम्मच घी खाने से शरीर में क्या होगा?

Written by: Ritika
Published: June 14, 2026, 1:22 PM IST
(credit-pexel)
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Ghee Benefits: किचन में रखी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं. रसोई में घी का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से किया जाता है. आयुर्वेद में भी घी को बेहद पौष्टिक और हेल्दी माना जाता है. इसको इस्तेमाल लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए खूब करते हैं. इसको खाने के बाद आपकी हेल्थ एकदम चकाचक हो जाएगी. आजकल फिटनेस और हेल्थ को लेकर लोग काफी ज्यादा जागरूक भी रहते हैं. कुछ लोग तो घी को अपनी डाइट में सीमित मात्रा में शामिल करते हैं. ऐसे लोगों को मन में ये सवाल आता है कि रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी खाने से क्या-क्या बदलाव शरीर में नजर आते हैं, इस सावल का जवाब काफी लोग जानते हैं और काफी नहीं जानते हैं, लेकिन आपको इस खबर में बताते हैं कि रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी खाने से शरीर में क्या फायदे होंगे और इसका क्या-क्या देखने को मिल सकता है आइए जान लीजिए.

रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी खाने के फायदे

और पढ़ें: 'देसी घी' पेट से लेकर बालों तक का रखता है खास ख्याल, गुण ऐसे कि कह उठेंगे वाह भाई वाह!

1. पाचन तंत्र में सुधार

देसी घी में विटामिन A, D, E और K और खूब सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें मौजूद ब्यूटिरिक एसिड आंतों की सेहत को बेहतर बनाने के साथ-साथ कब्ज जैसी समस्याओं में राहत दिलाने में भी ये काफी मददगार होते हैं. पाचन से जुड़ी समस्याओं को काफी हद तक दूर करता है.

2. त्वचा को हेल्दी

रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी को खाने से आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और चमकदार रहेगी. घी में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदर से पोषण देने में मददगार होंगे. इससे आपकी त्वचा की नमी बनी रहती है और साथ ही ड्राइनेस कम भी हो सकती है.

3. दिमाग भी हेल्दी

घी में मौजूद हेल्दी फैट्स आपके दिमाग को हमेशा तेज और हेल्दी रखने में मददगार हो सकते हैं. घी का सेवन याददाश्त और एकाग्रता को बेहतर भी बनाने में किया जाता हैय

4. इम्यूनिटी बेहतर

अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी का सेवन करते हैं, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं और साथ ही शरीर को संक्रमणों से लड़ने में भी ये आपकी मदद करता है. आपको रोजाना भी इसका सेवन करना चाहिए.

5. शरीर को भरपूर ऊर्जा

रोजाना सुबह के समय 1 चम्मच घी खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और साथ ही आपका शरीर भी एक्टिव रहता है. घी में मौजूद हेल्दी फैट्स धीरे-धीरे खाने को पचाता है और साथ ही जो लोग दिनभर थकान महसूस करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है.

(डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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