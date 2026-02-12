By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आप भी बात-बात पर इस्तेमाल करते हैं हीटिंग पैड? तो पहले जान लें इससे स्किन को कैसे पहुंचता है नुकसान
हम में से कई लड़कियां पीरियड्स के दौरान हीटिंग पैड का इस्तेमाल करती हैं, वहीं कुछ लोग ठंड के मौसम में भी इसे खूब यूज करते हैं, लेकिन क्या आपो पता है ज्यादा हीटिंग पैड यूज करने से स्किन को क्या नुकसाल होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं.
अक्सर पीरियड्स के दर्द से राहत के लिए लड़कियां हीटिंग पैड का इस्तेमाल करती हैं, इतना ही नहीं हम में से कई लोग ठंड के दिनों में भी इसका रोजाना इस्तेमाल करते हैं. ये काफी राहत देता है. पीठ दर्द, पेट दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सभी समस्याओं में लोग इसे तरह-तरह से इस्तेमाल करते हैं. ये आराम तो देता है लेकिन क्या आपको पता है ये हमारी स्किन को भी नुकसान पहुंचाता है?
जी हां अगर आप रोजाना घंटों हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है, ये कोई जलन जैसा तेज नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे स्किन को नुकसान पहुंचाता है. मेडिकल की भाषा में इसे एरिथेमा एब इग्ने (Erythema ab igne – EAI) कहते हैं, जिसे आम भाषा में टोस्टेड स्किन सिंड्रोम या टोस्टेड स्किन भी बोलते हैं. हालांकि इसके बारे में कम ही लोगों को पता होता है, ऐसे में लो हीटिंग पैड का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं. इस परेशानी में स्किन थोड़ी-थोड़ी टोस्ट होने लगती है, जैसे ब्रेड को ज्यादा सेकने पर होता है.
शुरुआत में नजर आते हैं ये लक्षण-
इस परेशानी के दौरान शुरुआत में जहां हम हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं, हल्की लाली नजर आने लगती है, फिर धीरे-धीरे ये लालिमा जाली जैसी या फिशनेट पैटर्न में बदल जाती है. मतलब स्किन पर छोटे-छोटे लाल या भूरे रंग के जाल जैसे निशान बन जाते हैं, ये निशान पहले हल्के होते हैं, लेकिन बार-बार हीटिंग पैड के इस्तेमाल से ये निशान गहरे हो जाते हैं. कभी-कभी इस जगह पर खुजली, जलन या चुभन भी महसूस होती है. स्किन थोड़ी मोटी या पतली भी लग सकती है. ऐसा इसीलिए होता है, क्योंकि हीटिंग पैड की गर्मी (लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से कम) इतनी नहीं होती कि तुरंत जलन हो जाए, लेकिन लगातार इस्तेमाल से स्किन के छोटे ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, स्किन की ऊपरी लेयर में बदलाव आता है, पिगमेंट (रंग देने वाले सेल्स) बढ़ जाते हैं और आयरन वाला पदार्थ (हेमोसिडेरिन) जमा हो जाता है, जिससे स्किन का रंग भूरा हो जाता है.
लंबे समय तक इस्तेमाल करने से क्या खतरा होता है?
अगर आप महीनों या सालों तक ऐसे ही हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं तो ये निशान परमानेंट हो सकते हैं. मतलब पैड बंद करने के बाद भी स्किन पर भूरे या काले जाल जैसे दाग रह जाते हैं. स्किन पतली हो सकती है, उसमें छोटी-छोटी दरारें या छाले भी पड़ सकते हैं. कुछ रेयर केस में ये स्किन कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकते है, जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या मर्केल सेल कार्सिनोमा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादातर मामलों में सिर्फ रंग में बदलाव होता है, जो लोग पीठ दर्द, गठिया, पीरियड्स के दर्द या एंडोमेट्रियोसिस में रोजाना हीटिंग पैड यूज करते हैं, उनमें ये समस्या ज्यादा देखी जाती है. महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो दर्द में इसका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं.
इन बातों पर दें ध्यान-
- सबसे जरूरी हीटिंग पैड का इस्तेमाल कम करें अगर दर्द बहुत है तो डॉक्टर से बात करें, कोई दूसरा तरीका निकालें
- अगर यूज करना ही है तो कम टेम्परेचर पर करें (लो या मीडियम सेटिंग)
- 15-20 मिनट से ज्यादा न इस्तेमाल करें, बीच-बीच में ब्रेक लें
- हमेशा कपड़े के ऊपर लगाएं, कभी भी डायरेक्ट स्किन पर नहीं
- टाइमर लगाकर इस्तेमाल करें ताकि भूल न जाएं
- अगर लालिमा दिखे तो इसे तुरंत बंद कर दें
अगर निशान बन गए हैं तो ज्यादातर मामलों में पैड का इस्तेमाल बंद करने के बाद 2-6 महीने में फीके पड़ जाते हैं, लेकिन अगर ये अभी भी गहरे बने हुए हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें.