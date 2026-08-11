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क्या आप भी चाय पीते ही तुरंत पीते हैं पानी, ये छोटी सी गलती बढ़ा सकती है बड़ी समस्या, हो सकती हैं ये दिक्कतें

Healthy Lifestyle Tips: अगर आप भी चाय पीते ही तुरंत पीते हैं पानी? जान लें ऐसा करने से कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं?

Written by: Ritika
Published: August 11, 2026, 4:28 PM IST
क्या आप भी चाय पीते ही तुरंत पीते हैं पानी, ये छोटी सी गलती बढ़ा सकती है बड़ी समस्या, हो सकती हैं ये दिक्कतें

Healthy Lifestyle Tips: आजकल लाइफस्टाइल लोगों की काफी ज्यादा बदल गई है और साथ ही साथ खान-पान का तरीका भी काफी ज्यादा अलग हो गया है. अधिकतर लोगों को चाय पीना काफी ज्यादा पसंद होता है और बिना चाय के तो उनकी सुबह सी शुरू नहीं होती है. अगर आप भी ऐसे हैं, कि चाय पीने के साथ ही पानी एकदम पी सकते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. ऑफिस में ब्रेक के दौरान चाय और शाम को दोस्तों या परिवार के साथ चाय लोगों का एक हिस्सा होता है. चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत को लेकर अक्सर कई तरह की बातें आपको सुनने में जरूर आई होगी. आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं कि रोजाना चाय के साथ पानी पीने से आपको कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं.

चाय पीने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है?

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1. पेट भरा हुआ या असहज

अगर आप चाय पीने के साथ ही पानी को पीते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है ऐसा करने से आपको पेट भरा-भरा सा लग सकता है और साथ ही साथ आपको काफी ज्यादा असहज भी महसूस हो सकता है.

2. डिहाइड्रेशन

अगर आप चाय के साथ पानी को पीते हैं, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है. आपको डिहाइड्रेशन की समस्या भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है. फिर भी अगर आप दिनभर सिर्फ चाय, कॉफी या दूसरे कैफीन वाले चीजों को पीते हैं, तो आपको कम से कम पानी पीना चाहिए.

3. दांतों में दिक्कत

अगर आप चाय के साथ में पानी को पीने वाली आदत को अपनाते हैं, तो ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए. इससे काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं. ठंडा पानी पीने से लोगों को झनझनाहट या दर्द महसूस हो सकता है.

4. गैस या एसिडिटी

आपको गैस या एसिडिटी की दिक्कतें भी काफी ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको कुछ भी खाना-पीना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ये आपकी सेहत को काफी ज्यादा नुकसान करता है. आपको इन दोनों का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए.

5. सर्दी गर्मी

अगर आप भी चाय के साथ-साथ पानी को भी पीते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. सर्दी गर्मी जैसी दिक्कत आपको हो सकती है इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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