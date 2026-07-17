रातभर ईयरबड को लगाकर ही सो जाते हैं आप? ये बड़ी गलती आपको बना सकती हैं इन समस्याओं का शिकार

Sleeping With Earbuds: अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जो कानों में रातभर ईयरबड को लगाकर ही सो जाते हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं, इससे क्या-क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

Sleeping With Earbuds: आजकल लोगों को कहीं आना हो या रात में नींद ना आ रही हो हर समय उनके कानों में आपको ईयरबड्स लगे हुए ही नजर आएंगे. आजकल म्यूजिक सुनना, या रील्स देखने के लिए भी लोग अक्सर ईयरबड्स को लगाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ लगाकर सो जाना कई लोगों की आदत बन चुकी है, जो खतरनाक साबित हो सकती है. खासकर वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स के बढ़ते इस्तेमाल का चलन आजकल काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आजकल सबसे गंभीर समस्या है. पूरी रात कानों में ईयरबड्स लगाकर सोना आपकी सेहत पर गंभीर असर डाल सकती है, अगर आपने ये आदत नहीं सुधारी तो आपको आगे चलकर बड़ी समस्या का शिकार भी बना सकती है. आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं कि पूरी रात कानों में ईयरबड्स लगाकर सोने से क्या होता है?

पूरी रात कानों में ईयरबड्स लगाकर सोने से क्या होता है?

1. सुनने की क्षमता पर असर

अगर आप पूरी रात कानों में ईयरबड्स लगाकर ही सो जाते हैं, तो इससे आपके कानों को काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, जो की बेहद ही खतरनाक आगे चलकर खो सकता है. लंबे समय तक कानों पर पड़ने वाला साउंड प्रेशर सुनने की क्षमता को प्रभावित भी कर सकता है.

2. कान में दर्द और दबाव महसूस

अगर आप कानों में ईयरबड्स लगाकर रातभर ऐसी सो जाते हैं, तो कान में दर्द और दबाव महसूस भी आपको हो सकता है. कई लोगों को सुबह उठने पर कान में भारीपन सा भी लगता है, इसलिए आपको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है

3. नींद खराब

कुछ लोगों को रातभर कानों में ईयरबड्स लगाकर तेज आवाज में गानें सुनना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन आपको बता दें ये आपकी नींद को भी खराब कर सकती है. म्यूजिक सुनते हुए अच्छी नींद आती है, लेकिन पूरी रात ऑडियो चलने से दिमाग पूरी तरह आराम नहीं कर पाता है.

4. कान में इंफेक्शन का खतरा

ईयरबड्स लगाकर तेज आवाज में गानें सुनने से आपको कान में इंफेक्शन का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए आपको इन गलतियों को करने से बचना है. ईयरबड्स की नियमित सफाई नहीं की जाती, तो संक्रमण का खतरा और बढ़ भी सकता है.

5. त्वचा में जलन और एलर्जी

आपको बता दें ईयरबड्स लगाकर तेज आवाज में गानें सुनने से त्वचा में जलन और एलर्जी की भी समस्या आपको हो सकती है. सिलिकॉन या प्लास्टिक ईयर टिप्स से एलर्जी भी आपको हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.