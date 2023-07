Hindi Health

इंसानों को अपनी चपेट में ले सकता है बर्ड फ्लू , जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)ने हाल ही में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है और इसे दुनिया के लिए नया खतरा बताया है. WHO ने कहा है कि ये फ्लू अब इंसानों को अपनी चपेट में ले सकता है. ऐसे में WHO ने इसे लेकर हिदायत बरतने की सलाह दी है. WHO ने ये भी बताया कि बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लूएंजा में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर पक्षियों की मौत हो रही है.

बर्ड फ्लू क्या है?

बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है. एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो घरेलू और जंगली पक्षियों दोनों को प्रभावित करता है. यह इन्फ्लूएंजा वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान व पक्षियों की मौत भी हो सकती है. ये एक एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) वायरस है. दूसरी भाषा में कहें तो ये बीमारी इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण फैलने वाली संक्रामक वायरल बीमारी है. अगर कोई मनुष्यों या पक्षी बर्ड फ्लू वायरस के संपर्क में आता है, तो वह संक्रमित हो सकता है

बर्ड फ्लू के लक्षण-

बुखार आना

मांसपेशियों में दर्द

नाक बहना

कफ की समस्या

सिर दर्द

कफ होना

पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस करना

आंख का लाल हो जाना (कंजंक्टिवाइटिस)

दस्त हो जाना

जी मिचलाना या उल्टी आने जैसा महसूस करना

गले में सूजन की समस्या हो जाना

फ्लू फैलने के कारण-

-संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के संपर्क में रहने से

-संक्रमित पक्षियों के मांस (कच्चा मांस) का सेवन करने से

-संक्रमित पक्षी की सफाई करने के दौरान

-संक्रमित पक्षी के नोंचने से

-संक्रमित पक्षियों के मल वाले पानी से स्नान करने पर

-उस वातावरण में सांस लेना जहां संक्रमित पक्षी हों

-पोल्‍ट्री फॉर्म में काम करने वाले लोगों को खतरा

ऐसे करें बचाव-

-मरे हुए पक्षियों के संपर्क में आने से बचें

-बर्ड फ्लू वाले इलाके में रहने पर नॉनवेज खाने से बचें

-नॉनवेज खरीदते वक्त वहां की साफ सफाई पर ध्‍यान दें.

-मास्‍क पहनकर बाहर निकलें

-एंटीवायरल दवाएं मददगार हो सकती हैं

-स्‍वस्‍थ आहार का सेवन करें

-उचित मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें

