What is Coronavirus and how it is transmitted into body: चीन सहित दुनिया के अन्य देशों में कई हजारों लोगों की जान लील चुका खतरनाक कोरोना वायरस आखिर इतना खतरनाक क्यों है? इसकी वजह यह है कि यह हवा से लोगों में फैलता है. सिंगापुर में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए एयर कंडीशनर को बंद रखें और ताजा हवा के लिए पंखे का उपयोग करें. नोवेल कोरोनावायरस के मुख्य लक्षण हैं बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत. रेडियोलॉजिकल साक्ष्य निमोनिया जैसे होंगे. 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत मामलों में रोग इतना गंभीर हो सकता है कि वेंटिलेटरी सहायता की जरूरत पड़े. ऐसे मामलों में मृत्यु-दर लगभग दो प्रतिशत है. मनुष्य से मनुष्य में वायरस फैलने के मामले देखे गए हैं तथा ये संक्रमित व्यक्ति के पास रहने वाले लोगों में ड्रापलेट्स/एयरोसोल के माध्यम से फैलता है.

हालांकि कोरोना वायरस किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है या कर सकता है, इसको लेकर हम आपको आज बेहद हम जानकारी दे रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना वायरस खांसी या छींकने से हवा में संचारित बूंदों के माध्यम से फैलता है. यह प्रभावित व्यक्ति से आस-पास के लोगों में नाक, मुंह या आंखों के माध्यम से शरीर के भीतर प्रवेश कर सकता है. कुछ अहम सवालों के जवाब-

सवाल: अगर मैं किसी बीमार व्यक्ति के पास से गुजर जाता हूं, तो क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगा?

जवाब: इस उदाहरण से समझिए. अगर आप एक भीड़ वाले किराने की दुकान में जाते हैं और उस दुकानदार को कोरोना वायरस है तो आपको उस व्यक्ति द्वारा संक्रमित होने का खतरा है. विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं. हालांकि वे इसके लिए चार कारकों की अहम भूमिका मानते हैं: आप उस व्यक्ति (संक्रमित) के कितने करीब आते हैं; आप कितने समय से उस व्यक्ति के पास हैं; क्या उस व्यक्ति की वायरल ड्रापलेट्स (viral droplet) आप पर गिरी; और आप अपने चेहरे को कितना छूते (टच करते) हैं. (बेशक, आपकी उम्र और स्वास्थ्य भी प्रमुख कारक हैं.)

सवाल: वायरल ड्रॉपलेट्स क्या है?

जवाब: ड्रॉपलेट्स अर्थात छोटी बूंदें वे होती हैं जिनमें वायरल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. एक वायरस एक छोटा कोडपेंडेंट माइक्रोब (codependent microbe) होता है जो एक सेल से जुड़ता है, उसे अपने कब्जे में ले लेता है और खुद के जैसे कई अन्य वायरस पैदा करता है और फिर अपने अगले होस्ट में चला जाता है. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन में वायरोलॉजी के एक प्रोफेसर गैरी व्हिटकर कहते हैं कि यही इस वायरस की “लाइफस्टाइल” हैं. जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं या सांस लेते हैं, तो वायरस नाक और मुंह से निकले वाले बलगम और लार के अंदर मौजूद होते हैं. जब वे किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं, तो यह आमतौर पर फर्श या जमीन पर पड़ता है. वहीं अगर एक किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, तो उसे ये संक्रमित कर सकता है.

सवाल: बीमार व्यक्ति से कितना दूर रहना चाहिए?

जवाब: विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडमियर ने बताया कि बीमार व्यक्ति से तीन फीट दूर रहना सबसे अच्छा है.

सवाल: एक संक्रमित व्यक्ति के पास कितनी देर तक ठहरना खतरनाक नहीं है?

जवाब: यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि जितनी देर तक आप उसके पास रहेंगे जोखिम उतना ही ज्यादा होगा.

सवाल: आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति बीमार है?

जवाब: जरुरी नहीं. ध्यान रखें कि यदि आप बीमार पड़ते हैं, तो अधिकांश लक्षण सर्दी या फ्लू जैसे होते हैं. हालांकि, कोरोना वायरस के मामने में बिना लक्षणों वाले लोगों ने भी दूसरों को संक्रमित किया है. डब्ल्यूएचओ के लिंडमीयर के अनुसार, कोरोनोवायरस फैलाने वाले अधिकांश लोग संचरण (transmission)के दौरान बीमार थे.

सवाल: क्या वायरस टच स्क्रीन, बस में, पोल पर या अन्य ठोस सतहों पर रह सकता है?

जवाब: बिल्कुल रह सकता है. हांगकांग में एक बौद्ध मंदिर में भाग लेने वाले कई लोग बीमार पड़ गए. शहर के सेंटर फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन ने साइट से नमूने एकत्र किए हैं.

सवाल: किसी खास ब्रांड या प्रकार का साबुन इस्तेमाल करना मायने रखता है?

जवाब: नहीं, कई विशेषज्ञों ने कहा है.

सवाल: मेरा पड़ोसी खांस रहा है. क्या मुझे चिंतित होना चाहिए?

जवाब: हार्वर्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉ आशीष के झा ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये पता चल सका हो कि वायरल कण दीवारों या कांच को पार कर जा सकते हैं. यदि एक संक्रमित पड़ोसी किसी एक रेलिंग पर छींकता है और अगर आप इसे छूते हैं, तो यह आपमें फैल सकता है.

सवाल: क्या सेक्स और रोमांस के दौरान कोरोनावायरस फैल सकता है?

जवाब: कई विशेषज्ञों ने कहा है कि किस करने से यह निश्चित रूप से फैल सकता है. हालांकि कोरोनवायरस आमतौर पर सेक्स से नहीं फैलते हैं. हालांकि पर इस पर अभी WHO द्वारा और अधिक विवरणों पर शोध किया जा रहा है.

सवाल: जहां लोग कोरोनोवायरस से पीड़ित हैं क्या वहां भोजन करना सुरक्षित है?

जवाब: यदि एक बीमार व्यक्ति खाना बनाता है या यह ज्यादा लोगों वाला बुफे है, तो जोखिमों से इंकार नहीं किया जा सकता है – लेकिन भोजन को गर्म खाने या दोबारा गर्म करके खाने से वायरस को मारना चाहिए.

सवाल: अगर मैं क्वारंटाइन में हूं तो क्या मेरा कुत्ता या बिल्ली सुरक्षित रूप से मेरे साथ रह सकते हैं?

जवाब: वायरोलॉजी के प्रोफेसर गैरी व्हिटकेकर के अनुसार फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोई संक्रमित व्यक्ति उनके पालतू जानवरों के लिए खतरा हो सकता है या नहीं. फिलहाल इस विषय पर और शोध जारी है.