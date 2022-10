CRRT, Know everything about it: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की स्थिति अब भी नाजुक (Mulayam Singh Health Update) बनी हुई है. दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा है. उनकी किडनी औ फेफड़े उनके शरीर का साथ नहीं दे रहे हैं. ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर और CRRT की मशीन के सपोर्ट में रखा गया है. दरअसल मुलायम सिंह की किडनी (Kidney) में इंफेक्शन फैल गया है और शरीर में क्रिएटनिन का स्तर बार-बार अनियंत्रित हो रहा है. यही वजह है कि सामान्य डायलिसिस की जगह उन्हें एडवांस सीआरआरटी थेरेपी के सपोर्ट में रखा गया है. इस लेख में हम जानेंगे कि सीआरआरटी क्या है? इससे क्या लाभ होता है? यह कैसे काम करती है? इसमें किन-किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है? इसकी तकनीक क्या है आदि.Also Read - Mulayam Singh Yadav Health Update: अब कैसी है मुलायम सिंह यादव की तबीयत? CRRT लगाकर किया जा रहा इलाज

क्या है सीआरआरटी – What is CRRT?

अंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी को ही शॉर्ट में CRRT कहते हैं. मरीज के खून को साफ करने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है. इस थैरेपी के दौरान मरीज के रक्त को एक खास तरह के फिल्टर से गुजारा जाता है, जो खून में से तरल पदार्थ और यूरिमिक विषाक्त पदार्थों को बाहर करने के साथ ही साफ रक्त को वापस शरीर में भेज देता है. दरअसल यह एक तरह का डायलिसिस ही है. सामान्य डायलिसिस में 2-4 घंटे का समय लगता है और कुछ समय, कुछ दिन या हफ्तों में एक बार करानी पड़ती है, वहीं सीआरआरटी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें लंबा समय लगता है. डॉक्टरी भाषा में कहें तो, यह एक रीनल रिप्लेसमेंट विधि है, जिसमें इंटरमीटेंट हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस शामिल हैं. इसी धीमी रफ्तार के डायलिसिस के रूप में 24 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए लगातार किया जाता है. दरअसल सीआरआरटी पंप से चलने वाले वेनोवेनस एक्स्ट्राकोर्पोरियल सर्किट से किया जाता है और खून को साफ करके किडनी की मदद करता है. Also Read - Mulayam Singh Yadav Health Update: अब कैसी है मुलायम सिंह यादव की तबीयत? सपा ने ट्वीट कर दी जानकारी

सीआरआरटी शरीर में क्रिएटनिन का स्तर सामान्य बनाए रखने में डायलिसिस के मुकाबले ज्यादा मददगार साबित होती है. इसके इस्तेमाल से किडनी के रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है. सीआरआरटी के लिए एक बड़ी रक्त वाहिका तक पहुंच जरूरी होती है. पंप को इस रक्त वाहिका पर लगाकर खून को साफ करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है. सीआरआरटी को विभिन्न तकनीकों से किया जाता है. किसी मरीज को इनमें से किस तकनीक से सीआरआरटी दिया जाता है यह अस्पताल और डॉक्टरों पर निर्भर करता है. Also Read - सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयागराज में हवन, गरीबों को फल भी बांटे

सीआरआरटी के लिए क्या चाहिए – Products Required to perform CRRT on a Patient

सीआरआरटी के लिए 6 मेडिकल प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है. आइए जानते हैं इन 6 प्रोडक्ट के बारे में.

ब्लड प्यूरीफिकेशन मशीन – यह मशीर रक्त को पंप करती है, ब्लड फ्लो की दर को नियंत्रित करती है. इसमें थैरेपी को मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है.

यह मशीर रक्त को पंप करती है, ब्लड फ्लो की दर को नियंत्रित करती है. इसमें थैरेपी को मॉनिटर करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है. डायालीसेट – यह एक तरह का तरल पदार्थ है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करके बाहर कर देता है.

यह एक तरह का तरल पदार्थ है, जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करके बाहर कर देता है. रिप्लेसमेंट फ्लूइड – यह एक विशेष, स्टेराइल फ्लूइड होता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स, खून में मौजूद अन्य तत्वों और इस प्रक्रिया के दौरान रक्त की कम हुई मात्रा की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है.

यह एक विशेष, स्टेराइल फ्लूइड होता है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स, खून में मौजूद अन्य तत्वों और इस प्रक्रिया के दौरान रक्त की कम हुई मात्रा की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है. फिल्टर – यह मशीन का हिस्सा है जो द्रव और यूरीमिक विषाक्त पदार्थों को खून से बाहर करता है.

यह मशीन का हिस्सा है जो द्रव और यूरीमिक विषाक्त पदार्थों को खून से बाहर करता है. एंटीकोआग्यूलेशन विधि – यह एक प्रकार की दवा है, जो सिस्टम के जरिए रक्त प्रवाह में मदद करती है, यह फिल्टर में खून के थक्के बनने की आशंका को कम करती है.

यह एक प्रकार की दवा है, जो सिस्टम के जरिए रक्त प्रवाह में मदद करती है, यह फिल्टर में खून के थक्के बनने की आशंका को कम करती है. ब्लड वॉर्मर – रक्त शोधन यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन के दौरान मरीज के खून का तापमान बनाए रखने में यह मददगार साबित होता है.

सीआरआरटी की आवश्यकता क्यों पड़ती है – Indications to Carry out CRRT in a Patient

जब मरीज की किडनी ठीक से काम नहीं करती हैं. जब वह खून को साफ करके विषाक्त पदार्थों को बाहर करने के अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाती है तो व्यक्ति को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है. जब डायलिसिस से भी मरीज को लाभ नहीं मिलता है तो डॉक्टर सीआरआरटी कराने का निर्णय ले सकते हैं. निम्न कुछ स्थितिया हैं, जिनमें सीआरआरटी कराया जाता है.