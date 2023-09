Hindi Health

What Is Disease X What Is The Update Of Who About Disease X Here Is All You Need To Know

Disease X क्या है जिसने उड़ा दीं विशेषज्ञों की नींदें? अब तक इसके बारे में क्या-क्या है पता, जानें WHO का क्या है अपडेट

What Is Disease X? विशेषज्ञों का अनुमान है कि डिजीज एक्स (Disease X) की वजह से दुनियाभर में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है. Disease X को कोरोना से कई गुना ज्यादा घातक बताया जा रहा है.

What Is Disease X | All You Need To Know

What Is Disease X: सोशल मीडिया पर इन दिनों डिजीज एक्स (Disease X) की खूब चर्चा हो रही है. इंग्लैंड में डिजीज एक्स (Disease X) नाम से नई बीमारी फैल रही है. इसे कोरोना वायरस (Coronavirus) से भी घातक और तेजी से फैलने वाली बीमारी माना जा रहा है. UK के एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि, ‘Disease X’ कोरोना (Covid-19) से अधिक घातक है और यह एक और महामारी (Pandemic) का कारण बन सकता है.

Trending Now

बन सकता है स्पेनिश फ्लू जितना घातक!

मई से दिसंबर 2020 तक UK के वैक्सीन टास्क फोर्स की अध्यक्षता करने वाली केट बिंघम ने Daily Mail को दिये एक इंटरव्यू में कहा कि नया वायरस स्पेनिश फ्लू (1919-1920) जितना विनाशकारी (Spanish Flu) हो सकता है. केट बिंघम ने बताया कि अगर दुनिया को डिजीज एक्स के खतरे से निपटना है, तो ‘बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए तैयार होना होगा और रिकॉर्ड समय में खुराक देनी होगी’.

You may like to read

‘Disease X’ क्या है? (What is Disease X?)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, ‘Disease X’ बिना किसी ज्ञात उपचार के एक नया Virus, एक जीवाणु या कवक हो सकता है. WHO के आधिकारिक वेबसाइट पर कहा गया है, ‘Disease X’ एक गंभीर अंतरराष्ट्रीय महामारी, एक रोगजनक का कारण हो सकती है, जिसका फिलहाल मानव रोग का कारण अज्ञात है. नवंबर 2022 की WHO रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि ‘Disease X’ एक गंभीर वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है.

हो सकती हैं 50 मिलियन से ज्यादा मौत

विशेषज्ञों का अनुमान है कि डिजीज एक्स (Disease X) की वजह से दुनियाभर में 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है. मालूम हो कि कोरोना ने अब तक 2.5 मिलियन से अधिक लोगों की जान गई है. WHO चीफ टेड्रोस घेब्रेयसस ने मई में जिनेवा में हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग में इसे लेकर चेतावनी जारी की थी. उन्होंने आगाह किया था कि यह कभी भी आ सकती है, जिससे भारी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है. जानकारों का कहना है कि यह बीमारी किसी जानवर से फैलनी शुरू हो सकती है, इस टर्म को जूनेटिक कहा जाता है. मालूम हो कि कोरोना, इबोला और HIV भी जूनेटिक ही हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES