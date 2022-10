What Is Glaucoma? ग्लूकोमा (Glaucoma) आंख से जुड़ी एक बीमारी है. इसे काला मोतियाबिंद भी कहा जाता है. यह बीमारी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकती है. बता दें कि ऑप्टिक नर्व के जरिए ही आंख से देखी गई जानकारी आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है. आमतौर पर आंख के अंदर असामान्य रूप से बहुत अधिक दबाव के कारण ग्लूकोमा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. समय के साथ आंख के अंदर बढ़ा हुआ दबाव ऑप्टिक नर्व के उत्तकों को नष्ट कर सकता है, जिससे नजर कमजोर होने के साथ ही अंधापन भी हो सकता है. अगर ग्लूकोमा की पहचान जल्दी कर ली जाती है तो आपके आखों की रोशनी को और अधिक नुकसान से बचाया जा सकता है. ग्लूकोमा क्या है, ये तो आपने जान लिया. इस लेख में जानते हैं ग्लूकोमा के लक्षण, कारण, बचाव और इलाज.Also Read - Heaviness in Eyes: दिनभर आंखों में भारीपन होने के कारण और बचाव

ग्लूकोमा के लक्षण क्या होते हैं?

What Are the Symptoms of Glaucoma? ग्लूकोमा का सबसे आम प्रकार प्राइमरी ओपन-एंगल ग्लूकोमा है. इसमें धीरे-धीरे आंख की रोशनी कम होने लगती है, इसके अलावा अन्य कोई स्पष्ट लक्षण ग्लूकोमा के नहीं होते. इसलिए जरूरी है कि आप साल में कम से कम एक बार अपनी आंखों की गहन जांच करवाएं. नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmologist) या आपके नेत्र विशेषज्ञ (Eye Specialist) आपकी दृष्टि में आने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन को समझकर आपको सही सलाह दे सकें.

एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा को नैरो एंगल ग्लूकोमा के नाम से भी जाना जाता है. यह एक तरह की मेडिकल इमरजेंसी है. अगर आपको नीचे बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण महसूस हों तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें.

आंखों में तेज दर्द ( severe eye pain )

) जी मिचलाना ( nausea )

) उल्टी ( vomiting )

) आंख लाल होना ( redness in your eye )

) नजर में अचानक गड़बड़ी होना ( sudden vision disturbances )

) रोशनी के चारों ओर रंगीन छल्ले दिखना ( seeing colored rings around lights )

) अचानक धुंधला दिखना (sudden blurred vision)

ग्लूकोमा क्यों होता है?

What Causes Glaucoma? ग्लूकोमा के कारणों में कई बातें महत्वपूर्ण होती हैं. आंखा का पिछला हिस्सा लगातार एक साफ तरल पदार्थ बनाता रहता है, जिसे एक्वेयस ह्यूमर (Aqueous Humor) कहा जाता है. जैसे ही यह भर जाता है तो आपकी आंख के अगले हिस्से में आ जाता है और फिर कॉर्निया और आईरिस में बने चैनलों से बाहर निकल जाता है. अगर यह चैनल अवरुद्ध होते हैं या आंशिक रूप से बाधित होते हैं तो आपकी आंखों पर प्राकृतिक दबाव (इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी IOP) बढ़ सकता है. IOP बढ़ने पर ऑप्टिक नर्व क्षतिग्रस्त हो सकती है. जैसे-जैसे आपकी तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचेगा, वैसे-वैसे आपकी आंख की रोशनी कम होती चली जाएगी. आंख में दबाव बढ़ने के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि निम्न में से कोई एक या एक से अधिक कारणों से आंखों में दबाव बढ़ सकता है –

पुतली को फैलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली आई ड्रॉप ( dilating eye drops )

) आंख से पानी निकलने की नली का बाधित का क्षतिग्रस्त होना ( blocked or restricted drainage in your eye )

) कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाएं ( medications, such as corticosteroids )

) आपकी ऑप्टिक नर्व में रक्त प्रवाह कम या ठीक न होना ( poor or reduced blood flow to your optic nerve )

) उच्च रक्तचाप (high or elevated blood pressure)

ग्लूकोमा कितने प्रकार का होता है?

What Are the Types of Glaucoma? इस प्रश्न का उत्तर है पांच प्रकार का. चलिए इन पाचों प्रकारों के बारे में यहां जानते हैं –

ओपन एंगल (क्रोनिक) ग्लूकोमा – इस तरह के ग्लूकोमा में धीरे-धीरे आंख की रोशनी कम होने अलावा कोई लक्षण नहीं होते हैं. इसमें आंख की रोशनी इतनी धीरे-धीरे कम होती है कि जब तक कोई अन्य लक्षण दिखें, तब तक आंख को इतना नुकसान हो चुका होता है कि उसे लौटाया नहीं जा सकता. दुखद ये है कि यह ग्लूकोमा का सबसे आम प्रकार भी है.

एंगल-क्लोजर (एक्यूट) ग्लूकोमा – अगर आपकी आंख में एक्वेयस ह्यूमर फ्लूइड का प्रवह अवरुद्ध हो जाता है तो यहां जमा फ्लूइड आंख पर गंभीर, तेज और दर्दनाक दबाव का कारण बनता है. यह एक आपात स्थिति होती है. अगर तेज दर्द, मतली और धंधला दिखने जैसे लक्षण दिखें तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

कॉग्निटल ग्लूकोमा – जिन बच्चों का जन्म कॉग्निटल ग्लूकोमा ( Congenital Glaucoma ) के साथ होता है, उनकी आंख के कोरण में दोष होता है. जिसकी वजह से द्रव्य की सामान्य निकासी धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है. इस तरह के ग्लूकोमा में आमतौर पर आंखों में बादल से छाए रहना, बहुत ज्यादा पानी बहना और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षण दिखते हैं. यह ग्लूकोमा जेनेटिक होता है.

अगर आपकी आंख में एक्वेयस ह्यूमर फ्लूइड का प्रवह अवरुद्ध हो जाता है तो यहां जमा फ्लूइड आंख पर गंभीर, तेज और दर्दनाक दबाव का कारण बनता है. यह एक आपात स्थिति होती है. अगर तेज दर्द, मतली और धंधला दिखने जैसे लक्षण दिखें तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. कॉग्निटल ग्लूकोमा – जिन बच्चों का जन्म कॉग्निटल ग्लूकोमा ( Congenital Glaucoma ) के साथ होता है, उनकी आंख के कोरण में दोष होता है. जिसकी वजह से द्रव्य की सामान्य निकासी धीमी पड़ जाती है या रुक जाती है. इस तरह के ग्लूकोमा में आमतौर पर आंखों में बादल से छाए रहना, बहुत ज्यादा पानी बहना और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षण दिखते हैं. यह ग्लूकोमा जेनेटिक होता है.

सेकेंड्री ग्लूकोमा – किसी चोट या आंख से जुड़ी अन्य समस्या (जैसे मोतियाबिंद या आंख के ट्यूमर) के चलते होने वाली इस समस्या को सेकेंड्री ग्लूकोमा कहा जाता है. कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाओं के कारण भी इस तरह का ग्लूकोमा हो सकता है. बहुत कम मामलो में आंख के ऑपरेशन की वजह से भी इस तरह का ग्लूकोमा हो जाता है.

नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा – कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि आंख में दबाव नहीं होने के बावजूद ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है. इसका स्पष्ट कारण नहीं पता है. आख का बहुत अधिक संवेदनशील होना या ऑप्टिक नर्व में खून के बहाव में कमी की वजह से इस तरह का ग्लूकोमा हो सकता है.

किसी चोट या आंख से जुड़ी अन्य समस्या (जैसे मोतियाबिंद या आंख के ट्यूमर) के चलते होने वाली इस समस्या को सेकेंड्री ग्लूकोमा कहा जाता है. कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसी दवाओं के कारण भी इस तरह का ग्लूकोमा हो सकता है. बहुत कम मामलो में आंख के ऑपरेशन की वजह से भी इस तरह का ग्लूकोमा हो जाता है. नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा – कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि आंख में दबाव नहीं होने के बावजूद ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है. इसका स्पष्ट कारण नहीं पता है. आख का बहुत अधिक संवेदनशील होना या ऑप्टिक नर्व में खून के बहाव में कमी की वजह से इस तरह का ग्लूकोमा हो सकता है.

ग्लूकोमा का खतरा किसको अधिक होता है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुनियाभर में अंधेपन का दूसरा सबसे बड़ा कारण ग्लूकोमा ही है. ग्लूकोमा के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उसमें निम्न शामिल हैं –

उम्र – 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ग्लूकोमा का खतरा अधिक होता है.

60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ग्लूकोमा का खतरा अधिक होता है. जातीयता – एशियाई मूल के लोगों में एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का खतरा अधिक होता है. जापानी मूल के लोगों में लो-टेंशन ग्लूकोमा का जोखिम अधिक होता है.

एशियाई मूल के लोगों में एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का खतरा अधिक होता है. जापानी मूल के लोगों में लो-टेंशन ग्लूकोमा का जोखिम अधिक होता है. आंखों की समस्या – आख में कोई पुरानी सूजन या पतले कॉर्नियां के कारण आंख पर दबाव बढ़ सकता है. आंख में चोट लगने से भी आंख पर दबाव बढ़ता है और ग्लूकोमा का जोखिम बढ़ जाता है.

पारिवारिक इतिहास – कुछ प्रकार के ग्लूकोमा जेनेटिक होते हैं. अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी में किसी को ग्लूकोमा हुआ है तो आप भी इसके जोखिम में हैं.

मेडिकल हिस्ट्री – जिन लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है या किसी तरह की दिल की बीमारी है, उनमें ग्लूकोमा का जोखिम अधिक होता है.

कुछ दवाओं का सेवन – लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से भी सेकेंड्री ग्लूकोमा का खतरा बढ़ जाता है.

कुछ प्रकार के ग्लूकोमा जेनेटिक होते हैं. अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी में किसी को ग्लूकोमा हुआ है तो आप भी इसके जोखिम में हैं. मेडिकल हिस्ट्री – जिन लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है या किसी तरह की दिल की बीमारी है, उनमें ग्लूकोमा का जोखिम अधिक होता है.

जिन लोगों को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है या किसी तरह की दिल की बीमारी है, उनमें ग्लूकोमा का जोखिम अधिक होता है. कुछ दवाओं का सेवन – लंबे समय तक कोर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से भी सेकेंड्री ग्लूकोमा का खतरा बढ़ जाता है.

ग्लूकोमा का इलाज क्या है?

How Is Glaucoma Treated? ग्लूकोमा के इलाज का लक्ष्य इंट्राओक्यूलर प्रेशर यानी IOP को कम करना है, ताकि आंख को होने वाले अतिरिक्त नुकसान को रोका जा सके. आमतौर पर डॉक्टर आईड्रॉप के साथ ग्लूकोमा का इलाज शुरू करते हैं. अगर यह इलाज काम नहीं करता है या अधिक एडवांस ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर आपको निम्न में से कोई एक इलाज सुझा सकते हैं.