  • Hindi
  • Health
  • What Is Intermittent Fasting You Want To Try Know Right Way To Try It

क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? आप भी करना चाहते हैं ट्राई पहले जान लें सही तरीका

इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरह का फिटनेस ट्रेंड है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए सही है? अपनाने से पहले तरीका आपको हमेशा जान लेना चाहिए.

Published date india.com Published: April 24, 2026 3:39 PM IST
email india.com By Ritika email india.com | Edited by Ritika email india.com
क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? आप भी करना चाहते हैं ट्राई पहले जान लें सही तरीका

What Is Intermittent Fasting:  आजकल लोग अपने बढ़ते वजन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. बाहर का अनहेल्दी खाना, बदलती लाइफस्टाइल की वजह से इसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ता है. लोगों के बीच इंटरमिटेंट फास्टिंग का नया फिटनेस ट्रेंड काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. लोग अपने बढ़ते वजन को कम करने के लिए इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल यही है कि आखिर ये है क्या? और क्या ये हर किसी के लिए सही है? किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले हर एक चीज की जानकारी ले लेना बेहद ही जरूरी होता है. आज आपको कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत के बारे में बताते हैं.

क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग?

कैलाश हॉस्पिटल के डॉ. उमाशंकर शर्मा से हुई बातचीत में उन्होने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा पैटर्न है, जिसमें आपके खाने का समय और फास्टिंग का समय फिक्स किया जाता है. इसमें ये देखा जाता है कि आप कब खाएंगे और कब नहीं. 16 घंटे की फास्टिंग की जाती है. इसको ही इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है.

क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे

इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी डाइट प्लान को बेहतर बनाने के लिए फायदेमंद साबित होता है. अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और कई सारी चीजें अपनाकर भी देख लिया लेकिन वजन कम होने का नाम ही नहीं लेता है, तो इस ट्रेंड को आप हफ्तेभर तक अपनाकर देख सकते हैं. ये आपके ब्लड शुगर, मेटाबॉलिज्म और दिमाग को फिट रखने के लिए फायदेमंद होता है.

इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

किसी चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है. डॉक्टर का कहना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को अगर आप ज्यादा समय तक फॉलो करते हैं, तो हृदय रोग और मौत का खतरा भी अधिक बढ़ सकता है. अगर आप इसको अपनाना भी चाहते हैं, तो डॉक्टर की सलाह आपके लिए बेहद ही जरूरी है. इसके जितने ज्यादा फायदे होते हैं उतने ही इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं इसलिए किसी भी चीज को अपनाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए.

किसको नहीं करनी चाहिए इंटरमिटेंट फास्टिंग?

इंटरमिटेंट फास्टिंग गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को इससे दूर ही रहना चाहिए, अगर आप किसी चीज की दवा लें रहे हैं, तो आपको इसको अपनाना नहीं चाहिए. अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी ज्यादा कम है, तो आपको इससे दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, वरना आपकी सेहत पर ये काफी बुरा असर डाल सकता है. ये जितनी ही फायदेमंद है उतनी ही नुकसानदायक भी है.

(यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा कहीं पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.