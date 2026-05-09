Hindi Health

What Is Norovirus Know How It Spreads And Its Early Symptoms

आखिर क्या है ये आफत नोरोवायरस? जानिए कैसे फैलता है और क्या है इसके शुरुआती लक्षण

What Is Norovirus: नोरोवायरस का खतरा आजकल काफी ज्यादा बढ़ने लगा है और हाल ही में एक भरे क्रूज शिप पर इस वायरस से कई यात्री बीमार हो गए हैं. आपको बताते हैं कैसे फैलता है और इसके शुरूआती लक्षण क्या हैं?

What Is Norovirus: आजकल दुनियाभर में कई सारी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नोरोवायरस की. हाल ही में कैरिबियन प्रिंसेस क्रूज शिप पर नोरोवायरस के फैलने का खतरा बढ़ा, जिसमें कई यात्री बीमार हुए हैं. यह वायरस बेहद संक्रामक होता है और बड़ी मात्रा में लोगों को संक्रमित भी कर सकता है. अगर इसका बचाव ठीक ने ना किया जाए, तो ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है. भीड़भाड़ वाली जगहों पर इसका खतरा काफी ज्यादा देखने को मिलता है. आज आपको बताते हैं आखिर क्या है ये आफत नोरोवायरस और कैसे फैलता है क्या है इसके शुरुआती लक्षण?

क्या है नोरोवायरस?

नोरोवायरस एक बेहद संक्रामक वायरस है. उल्टी, दस्त और पेट में सूजन जैसी समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं. अगर इसको नजरअंदाज किया जाए, तो ये समस्या काफी गंभीर रूप भी ले सकती है. ये वायरस एक इंसान से दूसरे में आसानी से फैल सकता है. इसका बचाव काफी कठिन साबित हो सकता है. इस बीमारी को दूसरे तक फैलने के लिए केवल कुछ वायरल कण की काफी हैं.

नोरोवायरस के लक्षण क्या हैं?

नोरोवायरस के कुछ ऐसे लक्षण हैं, जिसको आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जैसे- जी मचलाना, पेट में ऐंठन या दर्द, उल्टी और दस्त, बदन दर्द, सिरदर्द, बुखार.

कैसे फैलता है नोरोवायरस?

Add India.com as a Preferred Source

गंदे भोजन या पानी की वजह से ये वायरस फैलता है. इंफेक्टेड व्यक्ति को छुने, गंदे पानी से धुली सब्जियों से भी इसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है. ये वायरस बच्चों में अधिक फैलता है इसलिए आपको अपने बच्चों का खास ध्यान रखना है.

नोरोवायरस से बचाव

नोरोवायरस से हमे खुद का बचाव खुद ही करना है. साबुन और पानी से बार-बार हाथों को धोना है. हैंड सैनिटाइजर को आपको हमेशा अपने पास रखना है. इंफेक्टेड इंसान के घर या उसको छुने से बचना चाहिए. पानी का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, साफ-सुथरा रहना है और खाने-पीने की चीजों को धोकर ही खाना है. आपको बाहर के अनहल्दी चीजों का अधिक सेवन करने से भी बचना चाहिए. वरना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें भी बढ़ सकती है. कुछ भी संकेत मिलने पर आपको डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें