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What Is Quadriplegia Which Claimed The Life Of Harish Rana Bikers Are Most At Risk

क्या होता है Quadriplegia? जिससे गई हरीश राणा की जान, बाइकर्स रहें अलर्ट

हरीश राणा गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के राजनगर एक्सटेंशन के रहने वाले एक सामान्य युवक थे, हाल ही में कोर्ट ने उन्हें निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मंजूरी दी, आइए जानते हैं डॉक्टर से कि क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है जिससे उनकी जान गई.

What is quadriplegia: हाल ही में आए हरीश राणा के मामले ने सभी को हिलाकर रख दिया, चोट लगने के कारण वो 13 साल तक कोमा में रहे अंत में परिवार ने सम्मानजनक मृत्यु (right to die with dignity) के अधिकार के तहत कोर्ट से गुहार लगाई और उन्हें निष्क्रिय इच्छामृत्यु दी, ऐसे में आज हम डॉ. सुमोल रत्ना (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानेंगे कि आखिर क्वाड्रिप्लेजिया क्या होता है, जिससे गई हरीश राणा की जान. चलिए जानते हैं.

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि क्वाड्रिप्लेजिया (Quadriplegia) एक बेहद गंभीर स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति के शरीर के चारों अंग दोनों हाथ और दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं. यह समस्या आमतौर पर spinal cord में गंभीर चोट लगने के कारण होती है. हाल ही में हरीश राणा की मौत की खबर ने इस बीमारी को फिर से चर्चा में ला दिया है, खासकर बाइक चलाने वालों के लिए यह एक बड़ा खतरा बनकर सामने आया है. ये paralysis का एक गंभीर रूप है. इसमें गर्दन के नीचे का पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है. व्यक्ति न तो अपने हाथ-पैर हिला सकता है और न ही सामान्य तरीके से सांस ले पाता है. कई मामलों में मरीज को जीवनभर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. यह स्थिति अचानक किसी हादसे के बाद भी हो सकती है और धीरे-धीरे भी विकसित हो सकती है.

इसका सबसे बड़ा कारण spinal cord injury है, जब गर्दन के पास (cervical spine) चोट लगती है, तो शरीर के नीचे के हिस्से तक दिमाग के सिग्नल पहुंचना बंद हो जाते हैं. इसके कारण शरीर काम करना बंद कर देता है. सड़क हादसे, ऊंचाई से गिरना, खेल के दौरान चोट लगना या किसी भारी वस्तु के दबने से यह समस्या हो सकती है. बाइकर्स को इस तरह की चोट का जोखिम ज्यादा होता है क्योंकि बाइक पर शरीर खुला रहता है और किसी भी टक्कर या गिरने पर सीधा असर गर्दन और रीढ़ पर पड़ सकता है.

जब कोई बाइक चला रहा होता है और अचानक एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले सिर और गर्दन पर चोट लगने की संभावना होती है अगर हेलमेट ठीक से न पहना हो या बहुत तेज स्पीड हो, तो चोट गंभीर हो सकती है. कई बार बाइक से गिरते समय शरीर मुड़ जाता है, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और spinal cord डैमेज हो सकता है.

क्वाड्रिप्लेजिया के लक्षण तुरंत भी दिख सकते हैं और धीरे-धीरे भी. जैसे—

हाथ-पैरों का काम करना बंद होना

शरीर में सुन्नपन या झनझनाहट

सांस लेने में दिक्कत

पेशाब और मल पर नियंत्रण न होना

शरीर में कमजोरी या पूरी तरह लकवा

क्वाड्रिप्लेजिया का पूरी तरह इलाज आज भी बहुत मुश्किल है. कुछ मामलों में सर्जरी, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से मरीज की हालत में सुधार लाया जा सकता है, जल्दी इलाज मिलने से नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह ठीक होना बहुत दुर्लभ होता है.

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सबसे जरूरी है सावधानी, खासकर बाइक चलाने वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए—

हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट पहनें

तेज स्पीड से बचें

ट्रैफिक नियमों का पालन करें

शराब पीकर ड्राइव न करें

बाइक चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें

इसके अलावा, स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटी करते समय भी सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है

इस तरह की घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत गलती नहीं होतीं, बल्कि सिस्टम की कमी भी सामने लाती हैं. खराब सड़कें, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और सुरक्षा के प्रति लापरवाही भी ऐसे हादसों को बढ़ावा देती हैं. सरकार और प्रशासन को भी सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए.

क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी स्थिति है जो न सिर्फ व्यक्ति की जिंदगी बदल देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार को प्रभावित करती है. हरीश राणा की घटना हमें यह समझने का मौका देती है कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है. खासकर बाइकर्स के लिए यह एक चेतावनी है कि सुरक्षा को कभी नजरअंदाज न करें, जिंदगी की कीमत किसी भी स्पीड या स्टाइल से कहीं ज्यादा है.

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