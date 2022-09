स्ट्रेस फ्रेक्चर क्या है (What a stress fracture) ? – स्ट्रेस फ्रेक्चर हड्डी में एक छोटी सी दरार होती है. इस तरह की समस्या अक्सर लगातार ताकत लगने और लगातार एक ही अंग के अधिक इस्तेमाल की वजह से होती है. जैसे बार-बार कूदने, लंबी दूरी तक दौड़ने आदि की वजह से भी यह दिक्कत हो सकती है. अगर किसी अन्य समस्या (ऑस्टियोपोरोसिस) की वजह से आपकी कोई हड्डी कमजोर हो गई है और आप बार-बार उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में भी स्ट्रेस फ्रेक्चर की समस्या हो सकती है. इस संबंध में हमने बात की एमएचडीसी दिल्ली-एनसीर के डायरेक्टर डॉ. सत्यम भास्कर से. डॉ. सत्यम CSIR IGIB दिल्ली में गेस्ट फेकल्टी भी हैं.Also Read - क्या हवा के जरिये भी फैल सकता है Coronavirus? कितनी देर तक वायरस की रहती है मौजूदगी? नए रिसर्च में...

Bumrah ruled out of T20 World Cup due to back stress fracture – खिलाड़ियों में इस तरह की चोट आम बात है. अगर हड्डी की किसी चोट पर शुरुआत में ही ध्यान न दिया जाए तो यह स्ट्रेस फ्रेक्चर में बदल सकता है. भारतीय क्रिकेट टीम के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को आस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में जगह दी गई है. विश्व कप जैसे अहम टूर्नामेंट से पहले जसप्रीत बुमराह के रूप में भारत को एक बड़ा झटका लगा है. खबर है कि बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर की समस्या है. उनकी पीठ में गंभीर दर्द है, जिसकी वजह से उन्हें महीनों तक टीम से बाहर रहना पड़ सकता है. इसी चोट के चलते वह एशिया कप 2022 में भी नहीं खेल पाए थे.

स्ट्रेस फ्रेक्चर शरीर के निचले हिस्से की उन हड्डियों में होना आम बाद है, जो पूरे शरीर का वजन उठाती हैं. आमतौर पर स्ट्रेस फ्रेक्चर की समस्या पैर और पंजे की हड्डियों में होती है. ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट, आर्मी से जुड़े लोग जो भारी वजन उठाकर लंबी दूरी तय करते हैं, उनमें स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा ज्यादा होता है. हालांकि, अगर आप खिलाड़ी नहीं हैं, सेना में नहीं हैं या लंबी दूरी तक वजन उठाकर नहीं चलते हैं तो आप स्ट्रेस फ्रेक्चर से पीड़ित नहीं होंगे, यह नहीं कहा जा सकता. अगर आप कोई नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं या आप कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी आप स्ट्रेस फेक्चर से पीड़ित हो सकते हैं. अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस फ्रेक्चर से उबरने के लिए किसी तरह की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इससे उबरने में लंबा समय लग सकता है. स्ट्रेस फ्रेक्चर का सबसे अच्छा इलाज आराम करना है.

स्ट्रेस फ्रेक्चर के लक्षण – Symptoms of Stress Fracture

स्ट्रेस फ्रेक्चर के मामले में शुरुआत में दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता है इसका दर्द गंभीर रूप लेता जाता है. शुरुआत में किसी एक खास जगह पर चुभन सी होती है और आराम करने पर दर्द में राहत मिलती है. जहां दर्द हो रहा है, वहां सूजन भी महसूस हो सकती है.

स्ट्रेस फ्रेक्चर के कारण – Causes of Stress Fracture

स्ट्रेस फ्रेक्चर आमतौर पर किसी एक गतिविधि को बार-बार करने या उसकी तीव्रता बढ़ाने की वजह से हो सकती है. हमारी हड्डियां रीमॉडलिंग के माध्यम से धीरे-धीरे बढ़े हुए भार के अनुकूल स्वयं को ढाल लेती हैं. हड्डियों पर वजन बढ़ने से हड्डियां भी सामान्य प्रक्रिया से उसके अनुकूल होती जाती हैं. रीमॉडलिंग के दौरान हड्डियों के उत्तक नष्ट होते हैं और फिर से उनका पुनर्निमाण होता है. अगर आप शरीर के उत्तकों को रिकवरी का समय नहीं देते हैं तो इससे उन्हें तनाव बढ़ता है और स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टर सत्यम के अनुसार स्ट्रेस फ्रेक्चर के निम्न कारण होते हैं –

कैल्शियम और विटामिन डी की कमी

गलत पॉश्यचर में बैठने से

एक्सरसाइज की कमी से

डायबिटीज के कारण भी स्ट्रेस फ्रेक्चर हो सकता है

डॉक्टर को कब दिखाएं – When to See a Doctor?

अगर आपको गंभीर दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है. अगर आराम करने के बावजूद आपको दर्द हो रहा है या रात में सोते समय भी दर्द हो रहा है तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. कई बार स्ट्रेस फ्रेक्चर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, जिसके कारण लंबे समय तक दर्द की समस्या बनी रहती है. अगर सही समय पर लक्षणों को पहचानकर डॉक्टर को न दिखाएं तो स्ट्रेस फ्रेक्चर गंभीर रूप ले सकता है.

स्ट्रेस फ्रेक्चर के रिस्क फेक्टर – Risk factors of Stress Fracture?

निम्न कुछ कारण हैं, जिनकी वजह से स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा बढ़ सकता है –

कुछ तरह की खेल गतिविधियां – स्ट्रेस फ्रेक्चर की समस्या खिलाड़ियों में आम बात है. खासतौर पर ऐसे खेलों में जिनमें खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसमें ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल, टेनिस, डांस और जिम्नास्टिक आदि खेलों में स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा ज्यादा रहता है.

– स्ट्रेस फ्रेक्चर की समस्या खिलाड़ियों में आम बात है. खासतौर पर ऐसे खेलों में जिनमें खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है, इसमें ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल, टेनिस, डांस और जिम्नास्टिक आदि खेलों में स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा ज्यादा रहता है. अचानक गतिविधियां बढ़ाना – अगर कोई व्यक्ति अचानक अपनी गतिविधियां बढ़ाता है तो उसे स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा ज्यादा होता है. जैसे कोई व्यक्ति बैठा रहता हो या बैठे-बैठे काम करता हो और अचानक ट्रेनिंग एक्टिविटी करने लगे, या लंबे समय तक ट्रेनिंग करने लगे या दौड़ने लगे तो स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा बढ़ जाता है.

– अगर कोई व्यक्ति अचानक अपनी गतिविधियां बढ़ाता है तो उसे स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा ज्यादा होता है. जैसे कोई व्यक्ति बैठा रहता हो या बैठे-बैठे काम करता हो और अचानक ट्रेनिंग एक्टिविटी करने लगे, या लंबे समय तक ट्रेनिंग करने लगे या दौड़ने लगे तो स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा बढ़ जाता है. पैरों की समस्या – जिन लोगों के पैर सपाट होते हैं या कठोर होते हैं या उनके पैर के तलवों की गोलाई ज्यादा होती है, उनमें स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में फुटवेयर समस्या को और बढ़ा देते हैं.

जिन लोगों के पैर सपाट होते हैं या कठोर होते हैं या उनके पैर के तलवों की गोलाई ज्यादा होती है, उनमें स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में फुटवेयर समस्या को और बढ़ा देते हैं. कमजोर हड्डियां – ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसके कारण भी स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा बढ़ जाता है.

ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसके कारण भी स्ट्रेस फ्रेक्चर का खतरा बढ़ जाता है. पूर्व में स्ट्रेस फ्रेक्चर रहा हो – अगर आपको पूर्व में एक या दो स्ट्रेस फ्रेक्चर रहे हैं तो आपको फिर से स्ट्रेस फ्रेक्चर की समस्या हो सकती है.

अगर आपको पूर्व में एक या दो स्ट्रेस फ्रेक्चर रहे हैं तो आपको फिर से स्ट्रेस फ्रेक्चर की समस्या हो सकती है. पोषण की कमी – ईटिंग डिसऑर्डर और विटामिन डी व कैल्शियम की कमी की वजह से भी स्ट्रेस फ्रेक्चर की समस्या हो सकती है.

स्ट्रेस फ्रेक्चर से कैसे बचें – How to Prevent of Stress Fractures

स्ट्रेस फ्रेक्चर से बचने के लिए आप नीचे बताए गए कुछ उपाय अपना सकते हैं.