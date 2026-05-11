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What Is The Best Time To Exercise Morning Or Evening Know When You Can Get More Benefits

Best Time To Exercise: सुबह या शाम क्या है एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम, जानिए किस समय मिल सकता है ज्यादा फायदा

Best Time To Exercise: खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद ही जरूरी होता है आज आपको बताते हैं सुबह या शाम क्या है एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम?

Best Time To Exercise: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद को फिट रखना काफी ज्यादा जरूरी है. बीमारियों से बचने के लिए रोजाना एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए. शरीर के सारे अंगों को ऑक्सीजन मिलने के साथ-साथ अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो आपको रोजाना इसको करना ही चाहिए. फिटनेस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, कि अगर आप खुद को जिंदगी भर फिट रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एक्सरसाइज को शुरू कर देना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में एक ही बात चल रही है, कि एक्सरसाइज करने से क्या फायदे मिलते हैं और आपके लिए कौन-सा समय सुबह या शाम बेस्ट रहेगा? अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट होनी वाली है.

सुबह या शाम क्या है एक्सरसाइज करने का बेस्ट टाइम?

सुबह एक्सरसाइज करने के फायदे

अगर हम आपको सुबह के समय एक्सरसाइज करने के फायदे के बारे में बताएं, तो सुबह एक्सरसाइज करने से आपका शरीर और दिमाग दोनों फ्रेश रहते हैं. सुबह खाली पेट एक्सरसाइज करने से शरीर फैट को तेजी से बर्न करता है और आपके बढ़ते हुए वजन को कम कर देता है. सुबह एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है और आप दिनभर तरोताजा भी रह सकते हैं. अगर आप तनाव में हैं, तो इसको करने से आप दिमाग को शांत रख सकते हैं और आपको सुबह वॉक, योग या जॉगिंग जरूर करनी चाहिए. अगर आपको नींद ना आने की समस्या काफी ज्यादा हो रही है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको सुबह के समय एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए.

शाम में एक्सरसाइज करने के फायदे

शाम के समय अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको कई सारे फायदे देखने के लिए मिल सकते हैं. शाम को वर्कआउट करते समय आपका शरीर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है और आप सुबह के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक एक्सरसाइज कर सकते हैं. मसल्स को फिट रखने के लिए आप शाम के समय एक्सरसाइज कर सकते हैं. दिनभर के काम के बाद शरीर और दिमाग को शांत रखने के लिए आपको रोजाना शाम के समय एक्सरसाइज को करना चाहिए. शाम तक बॉडी पूरी तरह एक्टिव हो जाती है, तो आपका शरीर एकदम मजबूत बन जाता है.

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किस समय एक्सरसाइज करना ज्यादा फायदेमंद?

दोनों समय एक्सरसाइज करने का बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप सुबह के समय एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको अच्छे फायदे देखने को मिल सकते हैं. मॉर्निंग वर्कआउट आपके लिए बेहतर है उस समय खुद को ज्यादा एक्टिव आप महसूस कर सकते हैं. अगर आपके आस सुबह समय नहीं है, तो तब आपके लिए शाम का समय बेस्ट होगा. शरीर ज्यादा एनर्जेटिक से भरा होता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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