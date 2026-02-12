  • Hindi
  • Health
  • What Is The Difference Between A Migraine And A Normal Headache

माइग्रेन और नॉर्मल सिरदर्द में क्या अंतर है? क्या आपको है पता

हम में से कई लोगों को सिरदर्द की शिकायत होती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें नॉर्मल सिर दर्द हो रहा है या माइग्रेन का सिरदर्द, ऐसे में आज हम आपको दोनों के बीच अंतर बताएंगे.

Published date india.com Published: February 12, 2026 8:51 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
माइग्रेन और नॉर्मल सिरदर्द में क्या अंतर है? क्या आपको है पता

सिरदर्द एक ऐसी समस्या है जो जीवन में कभी न कभी लगभग हर व्यक्ति को होती है. डॉ. सुमोल रत्ना ( सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) कभी काम की थकान से, कभी नींद पूरी न होने से, तो कभी तनाव की वजह से सिर में दर्द होने लगता है. ज़्यादातर लोग इसे सामान्य सिरदर्द मानकर दर्द की गोली खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो सिरदर्द होता है, वह बहुत अलग, ज़्यादा तेज और लंबे समय तक चलने वाला होता है. इसी तरह के सिरदर्द को माइग्रेन कहा जाता है. माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का इलाज और देखभाल अलग-अलग होती है.

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि सामान्य सिरदर्द अक्सर हल्का या मध्यम होता है और पूरे सिर में दबाव या भारीपन जैसा महसूस होता है. यह आमतौर पर थकान, तनाव, देर तक मोबाइल या कंप्यूटर देखने, नींद पूरी न होने या खाली पेट रहने से हो जाता है. इस तरह का सिरदर्द ज़्यादातर कुछ घंटों में अपने आप या हल्की दवा लेने से ठीक हो जाता है, इसमें आमतौर पर उलटी, रोशनी से परेशानी या आवाज से चिढ़ जैसी समस्या नहीं होती.

माइग्रेन के दर्द में होती हैं ये परेशानियां-

माइग्रेन का दर्द सामान्य सिरदर्द से बिल्कुल अलग होता है. माइग्रेन में सिरदर्द अक्सर सिर के एक ही हिस्से में होता है, जैसे दाईं या बाईं तरफ. यह दर्द धड़कने जैसा होता है, मानो सिर के अंदर कुछ धक-धक कर रहा हो. माइग्रेन का दर्द हल्का नहीं होता, बल्कि इतना तेज हो सकता है कि व्यक्ति रोजमर्रा का काम भी नहीं कर पाता. कई बार यह दर्द कुछ घंटों से लेकर दो-तीन दिन तक बना रह सकता है.

माइग्रेन के साथ अक्सर दूसरे लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे उलटी आना या उलटी जैसा महसूस होना, तेज रोशनी या तेज़ आवाज़ से परेशानी, और कभी-कभी चक्कर आना. कुछ लोगों को माइग्रेन शुरू होने से पहले आंखों के सामने चमकती लाइट दिखना, धुंधला दिखना या टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं नजर आना जैसी समस्याएं होती हैं. इसे डॉक्टर ऑरा कहते हैं. यह माइग्रेन का एक खास संकेत माना जाता है.

नॉर्मल सिरदर्द-

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सामान्य सिरदर्द में ऐसा नहीं होता, न तो आंखों से जुड़ी परेशानी होती है और न ही रोशनी या आवाज़ से इतनी दिक्कत होती है. सामान्य सिरदर्द में व्यक्ति काम करता रह सकता है, लेकिन माइग्रेन में अक्सर व्यक्ति को अंधेरे और शांत कमरे में लेटने की ज़रूरत पड़ती है.

माइग्रेन के कारण भी सामान्य सिरदर्द से अलग होते हैं. माइग्रेन अक्सर नसों और दिमाग से जुड़ी समस्या मानी जाती है. इसके पीछे जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, यानी अगर परिवार में किसी को माइग्रेन है, तो अगली पीढ़ी में भी होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा हार्मोन में बदलाव, खासतौर पर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान, माइग्रेन का एक बड़ा कारण माना जाता है.

कुछ खास चीज़ें माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, यानी माइग्रेन शुरू होने का कारण बन सकती हैं, जैसे बहुत तेज़ धूप, तेज़ खुशबू, ज़्यादा देर तक भूखे रहना, नींद कम या ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा तनाव, चॉकलेट, चीज, ज्यादा कैफीन या शराब का सेवन. सामान्य सिरदर्द में ऐसे खास ट्रिगर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते.

सामान्य सिरदर्द का इलाज अक्सर आसान होता है. आराम करने, पानी पीने, नींद पूरी करने और हल्की दर्द की दवा लेने से राहत मिल जाती है, लेकिन माइग्रेन का इलाज थोड़ा अलग और लंबी अवधि का हो सकता है. माइग्रेन में सिर्फ दर्द की गोली लेना काफी नहीं होता. डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो माइग्रेन के अटैक को रोकने या उसकी तीव्रता कम करने में मदद करती हैं.

नजरअंदाज न करें-

अगर माइग्रेन का इलाज सही समय पर न किया जाए, तो इसके दौरे बार-बार आने लगते हैं, इससे व्यक्ति की काम करने की क्षमता, मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर असर पड़ता है. इसलिए बार-बार तेज सिरदर्द होने पर उसे सामान्य सिरदर्द समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

डॉक्टरों का कहना है कि अगर सिरदर्द महीने में एक-दो बार हल्का होता है और आराम से ठीक हो जाता है, तो ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है, बहुत तेज है, एक ही तरफ होता है, या उसके साथ उलटी, रोशनी से परेशानी और चक्कर जैसे लक्षण हैं, तो यह माइग्रेन हो सकता है और डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

जीवन पर प्रभाव-

माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में सबसे बड़ा अंतर यही है कि माइग्रेन जीवन को रोक देता है, जबकि सामान्य सिरदर्द के साथ जीवन चलता रहता है. माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति अक्सर अपने काम, पढ़ाई या परिवार की जिम्मेदारियां ठीक से निभा नहीं पाता. इसीलिए माइग्रेन को हल्के में लेना सही नहीं है.

माइग्रेन से बचाव के लिए कुछ आदतों में बदलाव बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे रोज़ एक तय समय पर सोना और उठना, खाना न छोड़ना, तनाव कम करना, मोबाइल और स्क्रीन का सीमित उपयोग करना और यह पहचानना कि कौन सी चीज माइग्रेन को बढ़ाती है. एक बार जब ट्रिगर समझ में आ जाते हैं, तो उनसे बचकर माइग्रेन के दौरे कम किए जा सकते हैं.

हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता, लेकिन हर तेज और बार-बार होने वाला सिरदर्द सामान्य भी नहीं होता. माइग्रेन और सामान्य सिरदर्द में फर्क समझना बहुत जरूरी है, ताकि सही समय पर सही इलाज मिल सके. सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और जीवनशैली में छोटे बदलावों से माइग्रेन को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और व्यक्ति एक बेहतर और आरामदायक जीवन जी सकता है.

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.