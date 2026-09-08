आपको भी हो रही है बार-बार चक्कर आने वाली समस्या? जान लीजिए क्या है इसके पीछे की वजह

Recurring Dizziness: बार-बार चक्कर आने की समस्या भी अगर आपके साथ काफी ज्यादा हो रही है, तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसकी असली वजह बताते हैं.

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Recurring Dizziness: अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि उठते ही सिर काफी ज्यादा घूमने लग जाता है चलते समय शरीर का संतुलन बिगड़ना या कुछ देर के लिए ऐसा लगना जैसे आसपास की चीजें घूम रही हैं और इससे काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इस समस्या से गुजर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें इसके होने के पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं, जिसको अधिकतर लोग नहीं जानते हैं या आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. आपको बता दें ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायी भी हो सकता है. आज आपको इस खबर में बार-बार चक्कर आने वाली दिक्कतों के बारे में बताते हैं आखिर इसके होने की असली वजह क्या है?

बार-बार चक्कर आने वाली समस्या की वजह?

1. लंबे समय तक खाना न खाना

बार-बार अगर आपको भी चक्कर आने वाली समस्या हो रही है, तो ये लंबे समय तक खाना न खाने की वजह से हो सकती है और इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आपको समय पर खाना खाना चाहिए, वरना दिक्कतें भी हो सकती है.

2. शरीर में आयरन की कमी

अगर आपको भी बार-बार चक्कर आ रहे हैं, तो आपको शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है और इसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. समय-समय पर चेकअप करवाते रहना चाहिए और हेल्दी चीजों को खाएं.

3. ब्लड प्रेशर

आपको बता दें ब्लड प्रेशर कम और ज्यादा होने की वजह से भी चक्कर की दिक्कत काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है. सिर घुमाने, बिस्तर पर करवट बदलने या उठने पर ज्यादा चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

4. माइग्रेन

माइग्रेन की परेशानी वाले लोगों को चक्कर आने की दिक्कत काफी ज्यादा हो सकती है, इसलिए आपको समय-समय पर चेकअर जरूर करवाते रहना चाहिए. माइग्रेन के साथ चक्कर या संतुलन बिगड़ने की समस्या भी हो रही है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है.

5. तनाव और चिंता

तनाव और चिंता अगर आपको भी काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको बार-बार चक्कर आने वाली समस्या भी हो सकती है. बार-बार चक्कर आने को केवल तनाव मान लेना ये भी ठीक नहीं है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.