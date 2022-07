Swelling on body reason: हमारे शरीर के कुछ अंगों में कभी न कभी किसी वजह से सूजन (Swelling on body) आ जाती है. ऐसी सूजन आपने ने भी कभी न कभी जरूर महसूस की होगी और कई कारणों से यह बढ़ने लगती है. हमारी हड्डियों, ऊतकों या मांसपेशियों में दर्द के परिणाम से हमारी त्वचा के बाहरी हिस्से में कई बार सूजन हो सकती है. सिस्ट और ट्यूमर की वजह से भी प्रभावित क्षेत्र के आसपास सूजन हो सकती है. अगर आपको सूजन का कोई बाहरी कारण पता है तो अच्छी बात है, अन्यथा यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत यानी लक्षण (Symptom of a disease) भी हो सकता है.Also Read - अगर ये 6 लक्षण दिखें तो समझ लें कि किडनी में कोई समस्या है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं

कुछ खास अंगों में अकारण सूजन गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करती है. ऐसी किसी भी सूजन को नजरअंदाज करना आपके लिए बड़ी भूल भी साबित हो सकती है. कई बार यह सूजन हाथ और पैरों के साथ ही चेहरे व आंखों तक पर दिखने लगती है. जब भी आपको ऐसी सूजन के बारे में पता चले तो आपको इसके कारण (Swelling on body reason in hindi) के बारे में पता करना चाहिए. अगर कारण आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं.

आइए जानते हैं किन बीमारियों के कारण शरीर में सूजन बढ़ती है –

थायराइड की वजह से भी हो सकती है सूजन – Thyroid In Hindi

इंसान के गले में तितली के आकार की एक थायराइड ग्रंथि होती है. यह एक हार्मोन है जो अगर सही तरीके से काम करता है तो आपको परेशानी नहीं होती. अगर यह अंडरएक्टिव यानी क्षमता या आवश्यकता से कम काम करता है या ओवरएक्टिव यानी आवश्यकता से अधिक काम करने लगता है तो आपको परेशानी होनी तय है. यदि बिना किसी वजह से अचानक आपका वजन बढ़ने लगा है या पैरों और गर्दन के हिस्से में सूजन बढ़ रही है तो यह हाइपोथायराइडिज्म (थायरायइड कम होना) के लक्षण (Symptoms of Hypothyroidism) हो सकता है. थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण शरीर में सूजन बढ़ सकती है.

किडनी रोगों का है सूजन से गहना नाता – Kidney Disease In Hindi

वैसे तो शरीर के किसी भी हिस्से में अकारण सूजन आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है. लेकिन अगर बिना किसी वजह के आपके चेहरे और हाथ-पैरों में सूजन बढ़ गई है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि यह किडनी की समस्या का लक्षण (Symptom of Kidney Disease) है. इसके पीछे की साइंस यह है कि हमारी किडनी का काम शरीर से खून को साफ करके विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है. जब किडनी विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है और यह विषाक्त पदार्थ शरीर में ही जमा होने लगते हैं तो इसके कारण शरीर के कई अंगों में सूजन बढ़ने लगती है.

कमजोर दिल के कारण भी आती है सूजन – Heart Disease In Hindi

दिल कमजोर होना भले ही किसी मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता हो, लेकिन वास्तव में जब दिल कमजोर हो जाता है या उसकी क्रियशीलता कम हो जाती है तो शरीर में सूजन बढ़ने लगती है. जब दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता है या कमजोर हो जाता है तो आमतौर पर दिल से दूर के अंग यानी हाथ और पैरों में सूजन नजर आने लगती है. यही कारण है कि हम आपको कह रहे हैं, जब आपके हाथ-पैरों में अकारण ही सूजन बढ़ने लगे तो इसे नजरअंदाज कतई न करें, क्योंकि यह दिल की बीमारी का लक्षण (Symptom of Heart Disease) भी हो सकता है.

लिवर की समस्या से भी आ सकती है सूजन – Liver Disease In Hindi

लिवर हमारे शरीर के जरूरी अंदरूनी अंगों में से है. लिवर के काम में किसी भी तरह की खराबी आने पर व्यक्ति का बीमार पड़ना तय है. जब भी लिवर में कोई दिक्कत आती है, उसके काम में रुकावट आती है या वह काम करना ही बंद कर देताहै तो आपके पेट में सूजन और दर्द के रूप में इसके लक्षण नजर आते हैं. इसलिए ध्यान दें कि अगर बिना किसी बाहरी कारण के आपके पेट में सूजन बढ़े तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, हो सकता है आपके लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही हो.

डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण आती है सूजन – Deep Vein Thrombosis In Hindi

डीप वेन थ्रम्बोसिस नामक इस बीमारी में पैरों में सूजन होने लगती है. इस बीमारी की वजह से पैरों की नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं, जिसके कारण पैरों में तेज दर्द होता है. खून के थक्के बनने के कारण शरीर के उस हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाती है और ऐसा होने पर शरीर का वह हिस्सा धीरे-धीरे बेकार होने लगता है, उसमें सुन्नपन रहने लगता है.