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रात में बार-बार आता है पेशाब? ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं, डॉक्टर से जानिए

Prequent Urination At Night: रात के समय अगर आपको भी बार-बार पेशाब आ रहा है, तो डॉक्टर से जानते हैं ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं है. आइए जान लिजिए.

Written by: Ritika
Published: June 9, 2026, 7:14 AM IST
रात में बार-बार आता है पेशाब? ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं, डॉक्टर से जानिए

Prequent Urination At Night: शरीर से जुड़ी कई सारी ऐसी दिक्कतें होती है, जिनको कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर आगे चलकर कई और सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है. पेशाब आना आम बात है. रात में एक-दो बार पेशाब के लिए उठना भी आम है, लेकिन अगर आप रात कई बार बाथरूम जाते हैं, तो ये आम समस्या बिल्कुल भी नहीं है और आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इस समस्या को आमतौर पर नॉक्टूरिया कहते हैं. ये आपकी नींद को तो खराब करती ही है साथ में शरीर में छिपी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी दावत देती है. आजकल लोगों में बार-बार पेशाब आने वाली दिक्कत काफी ज्यादा देखी जाती है. डॉक्टरों के अनुसार यह आम संकेत नहीं बल्कि किसी बड़ी बीमारी का संकेत होता है. आइए आपको इसके बारे में ठीक से चीजें बताते हैं.

रात में बार-बार पेशाब आने के कारण

और पढ़ें: रात में बार-बार पेशाब आना हो सकता है इन गंभीर बीमारियों का संकेत, समय रहते हो जाएं सतर्क

1. डायबिटीज

डॉ. उमाशंकर शर्मा ने बताया अगर आपको रात में बार-बार पेशाब आ रहा है और आप इससे काफी ज्यादा परेशान है समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है, तो ये डायबिटीज का संकेत हो सकता है और आपको डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द जाकर जांच करवाना चाहिए. शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है.

2. हार्ट फेलियर

रात में बार-बार पेशाब आना हार्ट फेलियर का भी संकेत हो सकता है और आपको इसको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना कई सारी और भी बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं. इसको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए.

3. किडनी से जुड़ी बीमारियां

किडनी से जुड़ी बीमारियों के कारण भी आपको बार-बार पेशाब आने जैसी दिक्कतें हो सकती है इसको आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पेशाब की आदतों में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

4. पानी या कैफीन का अधिक सेवन

कई बार पानी या कैफीन का अधिक मात्रा में सेवन करने से भी ये दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आपको रात के समय ऐसी चीजों को पीने से बचना चाहिए, जो पेशाब की मात्रा को बढ़ाए.

5. मूत्र संक्रमण

मूत्र संक्रमण होने के कारण भी आपको बार-बार पेशाब आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको इसको नजरअंदाज करने के बजाय ठीक से चेकअप करवाना बेहद ही जरूरी है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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