क्या आप भी तेज स्क्रीन लाइट के साथ चलाते हैं फोन? फौरन बदल दें ये आदत वरना झेलनी पड़ेगी ये समस्याएं

Eye Care Tips: अगर आप भी बिना लाइट के तेज स्क्रीन लाइट के साथ फोन चलाते हैं, तो शरीर को क्या-क्या असर पड़ सकते हैं, आइए आइए आपको बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 16, 2026, 1:18 PM IST
(Pic credit-AI)
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Eye Care Tips: आज के समय में स्मार्टफोन जैसे हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनता जा रहा है. मोबाइल फोन की वजह से लोग अपनों से भी दूर होते जा रहे हैं. सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक ज्यादातर लोग मोबाइल स्क्रीन पर घंटों समय को बिता देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके फोन की स्क्रीन ब्राइटनेस आपकी आंखों के साथ-साथ आपके शरीर को भी काफी ज्यादा नुकसान करती है. कई लोग दिन-रात फोन चलाते हैं और यही नहीं कुछ लोग अंधेरे में भी तेज स्क्रीन लाइट के साथ मोबाइल चलाते हैं, आपको बता दें इससे कई सारे नुकसान आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं, शरीर में क्या-क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

तेज स्क्रीन लाइट से आंखों के साथ-साथ और क्या असर पड़ सकता है?

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1. धुंधला दिखना

अगर आप अंधेरे में तेज स्क्रीन लाइट फोन को चलाते हैं, तो आपको धीरे-धीरे धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा. कुछ समय के लिए नजर धुंधली भी आपकी हो सकती है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इस गंदी आदत को बदल देना चाहिए.

2. सिरदर्द की समस्या

अगर आप दिनभर या पूरी रात हाई ब्राइटनेस पर मोबाइल को देखते हैं, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं. सिरदर्द और माइग्रेन जैसी परेशानी भी आपको झेलनी पड़ सकती है.

3. नींद खराब

अगर आप रात में तेज स्क्रीन लाइट के साथ में मोबाइल को देखते हैं, तो आपकी नींद भी काफी ज्यादा खराब हो सकती है और आपको फिर न आने की दिक्कत भी हो सकती है. मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी नींद को खराब करता है.

4. आंखों में दर्द और जलन

आंखों में दर्द और जलन जैसी दिक्कत भी आपको झेलनी पड़ सकती है, इसलिए आपको इस गलती को भूलकर भी नहीं करना चाहिए. अगर लंबे समय तक तेज ब्राइटनेस पर फोन आप चलाते हैं, तो आंखों से जुड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है.

5. आंखों की थकान बढ़ना

आपकी अगर फोन को लंबे समय तक चलाकर आंखों की थकान बढ़ने लगे, तो आपको इस समस्या को दूर कर देना चाहिए, वरना दिक्कत काफी हद तक खत्म होने के बजाय बढ़ सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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