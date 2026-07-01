National Doctors Day: डॉक्टर के पास जाने से पहले मरीजों को कर लेनी चाहिए क्या-क्या तैयारी? जान लीजिए पूरी चेक लिस्ट

National Doctors Day: अस्पताल पहुंचने से पहले मरीजों को एक चेक लिस्ट जरूर तैयार कर लेनी चाहिए. थोड़ी-सी तैयारी से इलाज सही समय पर शुरू होने में काफी मदद मिलती है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: July 1, 2026, 2:29 PM IST
National Doctors Day

National Doctors Day: देश में हर साल 1 जुलाई को ‘नेशनल डॉक्टर्स डे’ मनाया जाता है. डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं. डॉ. बिधान चंद्र रॉय देश के सबसे महान चिकित्सकों, शिक्षाविदों और राजनेताओं में से एक थे. उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों 1 जुलाई को ही आता है, इसलिए यह दिन चिकित्सा और जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित उनके जीवन को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मौका है. डॉ. बीसी रॉय ने दया, पेशेवर उत्कृष्टता और निःस्वार्थ सेवा के आदर्शों को मूर्त रूप दिया. ये मूल्य आज भी डॉक्टरों को प्रेरित करते हैं.

मरीजों को करनी चाहिए क्या-क्या तैयारी?

डॉक्टर्स डे पर पूरे भारत में लोग मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टरों के समर्पण, दया और अथक प्रयासों के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं. डॉक्टर भी यह चाहते हैं कि अस्पताल पहुंचने से पहले मरीजों को एक चेक लिस्ट जरूर तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे उन्हें समय पर सही इलाज मिल सके. अस्पताल पहुंचने से पहले थोड़ी-सी तैयारी मरीज और डॉक्टर दोनों का समय बचाती है.

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क्या कहते हैं डॉक्टर?

यशोदा मेडिसिटी (Yashoda Medicity) में इंटरनल मेडिसिन विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. विनय भट (Dr. Vinay Bhat) ने बताया कि अस्पताल जान से पहले यह समझें कि आपकी समस्या के लिए किस विशेषज्ञ से परामर्श लेना उचित रहेगा. सही विशेषज्ञ तक पहुंचने से समय बचता है और इलाज जल्दी शुरू हो सकता है. मरीजों को अपनी सभी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट, जांच, दवाओं की सूची और डिस्चार्ज समरी साथ लेकर आना चाहिए. इससे डॉक्टर को बीमारी का पूरा इतिहास समझने में आसानी होती है और अनावश्यक जांच से बचा जा सकता है.

उन्होंने बताया कि अगर पेशेंट का कोई पुरानी बीमारी का इतिहास है तो उससे जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट भी जरूर लेकर पहुंचें. अगर आप इन चेकलिस्ट के साथ किसी भी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आपका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सकता है.

डॉक्टर ये चीजें साथ लाने की देते हैं सलाह

  • पुरानी दवाइयों की पर्चियां (प्रिस्क्रिप्शन)
  • ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट
  • CT स्कैन, MRI स्कैन, X-रे या PET स्कैन
  • सिर्फ लिखित रिपोर्ट ही नहीं, स्कैन की असली इमेज या CD भी जरूर लेकर जाएं.
  • पैथोलॉजी या बायोप्सी रिपोर्ट
  • अस्पताल से छुट्टी के समय मिली समरी (डिस्चार्ज समरी)
  • अभी चल रही दवाइयों की लिस्ट
  • एक टाइमलाइन जिसमें बताया गया हो कि लक्षण कब शुरू हुए और उनमें कैसे बदलाव आया.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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