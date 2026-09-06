पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग को न करें नजरअंदाज, इन समस्याओं से हो सकते हैं परेशान

Heavy Bleeding During Periods: पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग को आपको गलती से भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना काफी सारी दिक्कतें बढ़ भी सकती है.

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Heavy Bleeding During Periods: महिलाओं में पीरियड्स के दौरान कई तरह-तरह की समस्याएं होती हैं. हर महीने पीरियड्स के दौरान सामान्य से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कई बड़ी समस्या भी हो सकती है. नॉर्मल पीरियड्स समझकर कई सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं. ज्यादा पीरियड्स कई बार शरीर में होने वाली किसी समस्या का संकेत हो सकता है. लगातार ज्यादा ब्लीडिंग होने पर कमजोरी, थकान और शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है. अगर आपको भी बार-बार पैड बदलना पड़े या लंबे समय तक पीरियड्स चले तो आपको इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए.

पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होने से समस्याएं?

1. आयरन की कमी

पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होने से आपको आयरन की कमी काफी ज्यादा हो सकती है. समय के साथ आयरन-डिफिशिएंसी एनीमिया की समस्या भी आपको देखने के लिए मिल सकता है इसलिए भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

2. हर समय थकान और कमजोरी

अगर पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग आपको होती है, तो हर समय थकान और कमजोरी महसूस हो सकती हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. काम का ज्यादा दबाव या नींद पूरी न होने के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि इसके पीछे लगातार होने वाली ज्यादा मासिक ब्लीडिंग भी हो सकती है.

3. चिड़चिड़ापन

पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग होने से आपको काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन हो सकता है, जिसको आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. पढ़ाई, ऑफिस का काम या रोजमर्रा की गतिविधियों में भी परेशानी हो सकती है.

4. हार्मोनल बदलाव

पीरियड्स में ज्यादा ब्लीडिंग के कारण आपके शरीर में काफी ज्यादा हार्मोनल बदलाव भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. साथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इसकी जांच कराना जरूरी हो सकता है.

5. पीरियड्स में बड़े ब्लड क्लॉट्स आना

अगर अधिक पीरियड्स होने पर आपको बड़े ब्लड क्लॉट्स आते हैं, तो आपको कई समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है. अगर बार-बार बहुत बड़े क्लॉट्स निकल रहे हैं और साथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इसकी जांच कराना आपको करवानी चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.