आप भी ठंडे पानी से नहाने में हैं माहिर? ये 'शाबाशी' वाली बात नहीं, शरीर को हो सकती हैं ये परेशानियां

हम में से कई लोग ठंड के मौसम में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये शरीर को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है? आइए जानते हैं कैसे.

Published date india.com Published: January 9, 2026 8:46 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
ठंडे के मौसम में हम में से अधिकतर लोग गर्म पानी से नहाते हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सीधा जाकर ठंडे पानी से नहा लेते हैं, हालांकि इससे शरीर गर्म तो महसूस होता है, लेकिन इसके अपने नुकसान हो सकते हैं. ऐसे में आज हम डॉ. सुमोल रत्ना( सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानेंगे कि आखिर ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से क्या परेशानियां हो सकती हैं.

हर किसी की बॉडी होती है अलग-

डॉ. सुमोल रत्ना ने बताया कि हर इंसान का शरीर अलग होता है और ज्यादा ठंडा पानी हर किसी को सूट नहीं होता. कई बार यह आदत शरीर पर बुरा असर भी डाल सकती है, खासकर अभी जब मौसम ठंडा है. बहुत ठंडे पानी से नहाने से शरीर का तापमान गिर जाता है, जिससे नाक, गले और सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है. कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में यह सर्दी-जुकाम, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है. अस्थमा और एलर्जी के मरीजों के लिए ज्यादा ठंडा पानी कई बार परेशानी पैदा कर सकता है.

हो सकती हैं ये परेशानियां-

ठंडा पानी से शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. हार्ट से जुड़ी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या बुजुर्ग लोगों में इससे चक्कर आना, सीने में दर्द या घबराहट हो सकती हैं. यह स्थिति हार्ट के लिए भी जोखिम भरी हो सकती है, इसलिए लोगों को ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए. ज्यादा ठंडा पानी मांसपेशियों और जोड़ों पर भी असर डालता है. इससे मांसपेशियों में अकड़न आ सकती है और घुटनों, कमर या गर्दन के दर्द में बढ़ सकता है, जिन लोगों को पहले से गठिया या जोड़ों की समस्या होती है, उनके लिए ठंडे पानी से नहाना दर्द को और बढ़ा सकता है.

स्किन हो जाती है ड्राई-

ज्यादा ठंडा पानी हमेशा अच्छा नहीं होता. यह स्किन के नेचुरल आइल्स को कम कर देता है, जिससे रूखी, खुरदरी और खुजली वाली स्किन देखने को मिल सकती है. ड्राई स्किन वालों में फटी त्वचा और जलन की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. कुछ लोगों को ठंडे पानी से नहाते समय चक्कर या कमजोरी महसूस होती है. ऐसा होने पर गिरने का खतरा भी रहता है, जो चोट का कारण बन सकता है.

कैसे पानी से नहाएं?

इसलिए बेहतर यही है कि नहाने के लिए हल्का गुनगुना या नॉर्मल तापमान का पानी इस्तेमाल किया जाए, ठंडे पानी से नहाने से पहले पैरों और हाथों पर पानी डालकर शरीर को धीरे-धीरे तैयार करना चाहिए. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए. ठंडा पानी हर किसी के लिए सही नहीं है. शरीर को समझना और मौसम के अनुसार नहाने की आदत अपनाना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा तरीका है

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

