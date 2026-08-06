EnglishHindi

मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को किन-किन समस्याओं का करना पड़ता है सामना? मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ता है असर

Menopause Symptoms: मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में काफी ज्यादा समस्याएं नजर आती हैं, आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन-कौन सी समस्याएं हैं?

Written by: Ritika
Published: August 6, 2026, 7:48 AM IST
मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को किन-किन समस्याओं का करना पड़ता है सामना? मेंटल हेल्थ पर क्या पड़ता है असर

Menopause Symptoms: हर महिला के जीवन में उम्र बढ़ने के बाद काफी ज्यादा बदलाव नजर आते हैं. जब शरीर में कई बड़े बदलाव होने लगते हैं, तो कई सारी बीमारियां भी घूमने लग जाती है. आज आपको ऐसी समस्या के बारे में बताते हैं, जिसको मेनोपॉज (Menopause) कहा जाता है, ये होने के बाद महिलाओं को कई तरह-तरह के बदलाव भी नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दिक्कत में भी रहती है. 45 से 55 साल की उम्र के बीच महिलाओं का पीरियड्स बंद हो जाता है. जिसे मेनोपॉज कहा जाता है. यह कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस दौरान होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण उनको शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आज आपको इस खबर में बताते हैं कि आखिर महिलाओं को इससे क्या-क्या दिक्कतें होनी शुरू हो सकती है?

मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याएं?

और पढ़ें: मेनोपॉज में क्यों बढ़ जाती है फ्रोजन शोल्डर की समस्या? डॉक्टर से जानें कारण और कैसे बचें

1. हड्डियों का कमजोर होना

मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने के लिए मिल जाएंगी और यही नहीं बीमारियां भी शरीर को लगती है. एस्ट्रोजन की कमी के कारण हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर होने लग जाती है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी हो सकता है.

2. जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द

मेनोपॉज होने पर महिलाओं में जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है. घुटनों, कंधों और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द या अकड़न महसूस भी होने लग जाती है, इससे दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ जाती है.

3. मेंटल हेल्थ पर असर

मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में मेंटल हेल्थ पर असर भी होता है. मेनोपॉज केवल शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग और भावनाओं पर भी काफी ज्यादा बुरा असर डालता है.

4. मूड स्विंग

इस समस्या के दौरान महिलाओं में मूड स्विंग की दिक्कत भी काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है और यही नहीं गुस्सा, उदासी या चिड़चिड़ापन महसूस भी वो महिलाएं कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके साथ प्यार से ही रहना चाहिए.

5. नींद की समस्या

नींद की समस्या भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है. हार्मोनल बदलाव की वजह से कई महिलाओं को रात में बार-बार नींद खुलने, देर से नींद आने या पूरी नींद न होने की परेशानी भी महसूस हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ritika

Ritika

रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.