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स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? डॉक्टर से जानें कब हो जाना चाहिए सावधान
आज के समय में हम में से कई लोग ब्लड शुगर की समस्या से ग्रसित हैं, हालांकि हम में से कई लोगों ब्लड शुगर का सही लेवल क्या है इसके बारे में नहीं पता होता है, ऐसे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए? और क्या-क्या सावधानियां बरतें.
ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं, पहले यह बीमारी अधिकतर बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब युवा और कभी-कभी बच्चों में भी यह समस्या दिखाई देने लगी है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि शरीर में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, कब हमें सावधान हो जाना चाहिए और इसे कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है. आइए डॉ. रणजीत सिंह (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, एनआईआईएम्स मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) से जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए?
डॉ. रणजीत सिंह ने बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं. यहीं ग्लूकोज हमारे शरीर को ताकत देता है, लेकिन अगर यह शुगर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, तो शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. ब्लड शुगर की जांच आम तौर पर दो तरीकों से की जाती है -फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट-प्रैंडियल ब्लड शुगर.
फास्टिंग ब्लड शुगर-
फास्टिंग ब्लड शुगर वह जांच होती है जो सुबह खाली पेट की जाती है यानी कम से कम 8 से 10 घंटे तक कुछ भी खाने के बाद नहीं, बल्कि रात भर उपवास के बाद. पोस्टप्रैंडियल ब्लड शुगर, जो खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद की जाती है. इससे यह पता चलता है कि भोजन के बाद शरीर शुगर को कितनी अच्छी तरह संभाल पा रहा है.
स्वस्थ व्यक्ति में फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 99 mg/dL के बीच होना चाहिए. अगर यह 100 से 125 mg/dL के बीच हो, तो इसे प्री-डायबिटीज यानी मधुमेह होने का खतरा माना जाता है अगर यह 126 mg/dL या उससे ज्यादा आता है, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है और डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है.
पोस्ट-प्रैंडियल ब्लड शुगर-
इसी तरह पोस्ट-प्रैंडियल ब्लड शुगर, यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर, सामान्य रूप से 140 mg/dL से कम होनी चाहिए अगर यह 140 से 199 mg/dL के बीच हो, तो यह भी प्री-डायबिटीज का संकेत हो सकता है और अगर यह 200 mg/dL या उससे ज्यादा हो जाए, तो डायबिटीज की संभावना हो सकती है. शरीर के लक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए. कई बार शरीर पहले ही संकेत देने लगता है कि ब्लड शुगर ठीक नहीं है अगर किसी व्यक्ति को बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, बहुत ज्यादा भूख लगना, थकान महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, अचानक वजन कम होना या घाव का देर से भरना जैसी समस्याएं दिखें, तो यह ब्लड शुगर बढ़ने का संकेत हो सकता है.
कभी-कभी ब्लड शुगर बहुत कम भी हो सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति को चक्कर आना, पसीना आना, कमजोरी, दिल की धड़कन तेज होना, हाथ कांपना या घबराहट महसूस हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत थोड़ा मीठा जैसे चीनी, मिठाई या मीठा जूस लेना मदद कर सकता है, लेकिन बार-बार ऐसा होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
ये चीजें हैं लाभकारी-
ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए जीवनशैली (लाइफस्टाइल) बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सबसे पहले हमें अपने खाने पर ध्यान देना चाहिए. भोजन में अधिक मात्रा में मीठा, तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा सफेद चावल या मैदा खाने से बचना चाहिए. इसके बजाय हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और फाइबर से भरपूर भोजन लेना ज्यादा लाभदायक होता है.
नियमित एक्सरसाइज या रोजाना टहलना भी ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में बहुत मदद करता है अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट तक तेज चाल से चलता है, तो इससे शरीर में इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करता है और शुगर का स्तर संतुलित रहता है. नींद और तनाव कम करना भी जरूरी है. बहुत ज्यादा तनाव और कम नींद से भी ब्लड शुगर बढ़ सकती है. इसलिए रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है.
जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा या इंसुलिन लेना चाहिए और समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच कराते रहना चाहिए. आजकल घर पर भी ग्लूकोमीटर मशीन से आसानी से शुगर की जांच की जा सकती है. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन सही देखभाल से इसे अच्छी तरह नियंत्रित रखा जा सकता है अगर समय पर जांच हो जाए और व्यक्ति अपने भोजन, व्यायाम और दवाओं पर ध्यान दे, तो वह एक सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है.