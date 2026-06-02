GK: सुबह खाली पेट कितना होना चाहिए शुगर लेवल? अधिकतर लोग नहीं जानते इसका जवाब

Fasting Blood Sugar: कुछ आदतों की वजह से आपका शुगर लेवल ऊपर नीचे होता ही है. आज आपको बताते हैं सुबह खाली पेट कितना होना चाहिए शुगर लेवल? अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा इसका सही जवाब.

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(pic credit- pexels)

Fasting Blood Sugar: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग अपनी हेल्थ पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से उनको कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. खराब खानपान, शारीरिक गतिविधियों की कमी, तनाव और अनियमित चीजें इसका सीधा असर आपके ब्लड शुगर पर भी पड़ता है अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं. ऐसे में अगर आपने अपना ध्यान ठीक से नहीं रखा, तो कई बीमारियों के आप शिकार हो जाते हैं. कुछ लोगों के मन में ये वाला सवाल रहता है कि आखिर सुबह खाली पेट शुगर लेवल कितना होना चाहिए, इसका जवाब तो अधिकतर लोग जानते भी नहीं है. अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिसको इसका जवाब नहीं पता है, तो आइए आपको बताते हैं. ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है.

कब-कब शुगर लेवल चेक किया जा सकता है?

शुगर लेवल चेक आप खाली पेट, खाना खाने के बाद, सोने से पहले, या व्यायाम के समय या बाद में भी आप कर सकते हैं. अगर आप डॉक्टर की सलाह से करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा.

खाली पेट क्यों किया जाता है ब्लड शुगर चेक?

आपको बता दें कम से कम 8 से 10 घंटे तक कुछ भी खाए-पिए बिना आप ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं. खाली पेट सुबह के समय जांच करने के नतीजा आपको अच्छे से पता चल पाता है.

सुबह खाली पेट कितना होना चाहिए शुगर लेवल?

सामान्य– 70 से 99 mg/dL

प्रीडायबिटीज -100 से 125 mg/dL

डायबिटीज– 126 mg/dL या उससे अधिक हो सकता है. आपको इस समस्या में डॉक्टर के पास जाकर सलाह ले लेनी चाहिए, वरना खतरा काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

आपको शुगर लेवल को मेंटेंन रखने के लिए मेडिटेशन, योग और अच्छी नींद और तनाव से दूर आपको रहना होगा. शरीर में पानी की कमी आपको नहीं होने देना है. नियमित जांच करवाना भी जरूरी होता है. हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और फाइबर युक्त चीजों का सेवन आपको करना चाहिए. अगर आप अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखते हैं, तो आप कई बीमारियों से दूर रहते हैं और साथ ही शरीर भी लंबे समय तक फिट रहता है. अन्हेल्दी चीजों को खाना आपको बिल्कुल ही छोड़ना होगा.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)