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मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है डॉक्टर से जानें

मिर्गी आना बेहद पीड़ाभरा होता है, ऐसे में जब मिर्गी के झटके आते हैं तो समझ नहीं आता है कि आखिर तुरंत क्या करें? चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: May 29, 2026, 8:45 AM IST
photo credit-pexels
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मिर्गी (Epilepsy) एक ऐसी बीमारी है, जिसके बारे में आज भी समाज में कई तरह की गलतफहमियां और डर मौजूद हैं, जब किसी व्यक्ति को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो आसपास मौजूद लोग घबरा जाते हैं और कई बार गलत कदम उठा लेते हैं, सही जानकारी न होने की वजह से मरीज को नुकसान भी हो सकता है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इससे राहत कैसे पाई जा सकती है और क्या मिर्गी का कोई परमानेंट इलाज है या नहीं आइए Dr. Sumol Ratna (सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा विभाग, एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ग्रेटर नोएडा) से जानते हैं.

मिर्गी क्या है?

Dr. Sumol Ratna ने बताया कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है यानी यह दिमाग (Brain) से जुड़ी होती है. हमारे दिमाग में करोड़ों नर्व सेल्स होती हैं, जो आपस में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के जरिए बात करती हैं, जब इन सिग्नल्स में अचानक गड़बड़ी हो जाती है, तो मिर्गी का दौरा पड़ता है. यह बीमारी छूत की नहीं होती यानी किसी के पास बैठने, छूने या साथ रहने से नहीं फैलती.

मिर्गी के दौरे के लक्षण क्या होते हैं?

मिर्गी का दौरा हर व्यक्ति में अलग-अलग तरह से दिख सकता है, आम लक्षण इस प्रकार हैं:

  • अचानक बेहोश हो जाना
  • हाथ-पैरों में झटके आना
  • आंखें पलट जाना
  • मुंह से झाग निकलना
  • जीभ कट जाना
  • शरीर अकड़ जाना
  • कुछ देर बाद बहुत थकान या नींद आना

कुछ मामलों में व्यक्ति पूरी तरह गिरता नहीं, बल्कि कुछ सेकंड तक खाली नजरों से देखने लगता है, इसे भी मिर्गी का दौरा माना जाता है.

मिर्गी का दौरा पड़ने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?

जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़े, तो घबराने की बजाय शांत रहना सबसे जरूरी है.

1. मरीज को सुरक्षित जगह पर लिटाएं-

अगर व्यक्ति खड़ा है या बैठा है, तो उसे धीरे से जमीन पर लिटा दें, ताकि गिरकर चोट न लगे.

2. सिर के नीचे कुछ नरम रखें-

सिर के नीचे तकिया, कपड़ा या कोई मुलायम चीज रखें, ताकि सिर जमीन से न टकराए.

3. करवट (Side) में लिटाएं-

मरीज को एक साइड में लिटा दें, जिससे मुंह का झाग या लार बाहर निकल सके और सांस की नली में न जाए

4. आसपास की खतरनाक चीजें हटा दें-

पास में पड़े पत्थर, फर्नीचर, कांच या नुकीली चीजें हटा दें

5. समय नोट करें-

दौरा कितनी देर चला, यह नोट करना बहुत जरूरी होता है. यह जानकारी डॉक्टर के लिए बहुत काम की होती है.

मिर्गी के दौरे में क्या नहीं करना चाहिए?

  • लोग अक्सर डर या अंधविश्वास में कुछ गलत काम कर बैठते हैं, जो मरीज के लिए खतरनाक हो सकते हैं.
  • मुंह में चम्मच, कपड़ा या उंगली न डालें
  • पानी या दवा न पिलाएं
  • मरीज को जबरदस्ती पकड़कर न रोकें
  • झाड़-फूंक या जूता-सूंघाने जैसे अंधविश्वास न करें
  • घबराकर भीड़ न लगाएं
  • याद रखें, दौरा अपने आप कुछ मिनटों में रुक जाता है

दौरा रुकने के बाद क्या करें?

मरीज को आराम करने दें

  • उसे शांत माहौल दें
  • अगर वह कन्फ्यूज है, तो धीरे-धीरे समझाएं
  • उसे शर्मिंदा महसूस न होने दें
  • अगर जीभ कटी हो या चोट लगी हो, तो डॉक्टर को दिखाएं

कब तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलानी चाहिए?

इन स्थितियों में तुरंत मेडिकल मदद लें:

  • दौरा 5 मिनट से ज्यादा आए
  • एक के बाद एक दौरे आने लगे
  • मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो
  • पहली बार दौरा पड़ा हो
  • दौरे के बाद भी होश न आए

मिर्गी से राहत कैसे पाएं?

1. नियमित दवाएं लें-

मिर्गी का सबसे असरदार इलाज नियमित दवाएं हैं. डॉक्टर द्वारा दी गई दवा रोज समय पर लेना बहुत जरूरी है

2. दवा अचानक बंद न करें

बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद करने से दौरे और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं

3. पूरी नींद लें

नींद की कमी मिर्गी के दौरे को बढ़ा सकती है

4. तनाव कम रखें

ज्यादा तनाव, चिंता और घबराहट से भी दौरे ट्रिगर हो सकते हैं

5. शराब और नशे से दूर रहें

शराब मिर्गी के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है

6. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं

संतुलित खाना, हल्की एक्सरसाइज और नियमित दिनचर्या फायदेमंद होती है

क्या मिर्गी का कोई परमानेंट इलाज है?

यह सवाल हर मरीज और उसके परिवार के मन में होता है, डॉक्टर बताती हैं कि कई मामलों में मिर्गी पूरी तरह कंट्रोल हो सकती है, कुछ लोगों में सालों तक दवा लेने के बाद दौरे पूरी तरह बंद हो जाते हैं. डॉक्टर की सलाह से कुछ मरीजों की दवा धीरे-धीरे बंद भी की जा सकती है.

सर्जरी कब होती है?

कुछ खास मामलों में, जहां दवाओं से फायदा नहीं होता, वहां ब्रेन सर्जरी या अन्य आधुनिक इलाज से परमानेंट राहत मिल सकती है.

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About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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