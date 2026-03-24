Hindi Health

What Should You Do Immediately If You Have A Heart Attack These Are The First Symptoms To Appear Consult Your Doctor To Find Out Which Pill To Take Immediately

हार्ट अटैक आने पर तुरंत क्या करना चाहिए? दिखते हैं सबसे पहले ये लक्षण, डॉक्टर से जानें कौन सी गोली तुंरत खाएं

अक्सर हार्ट अटैक आने पर हम पैनिक हो जाते हैं और समझ नहीं आता है कि आखिर सबसे पहले क्या करें? ऐसे में आज हम डॉक्टर से इसके लक्षण जानेंगे और कैसे बचाव करें.

#HumFitTohIndiaHit: हार्ट अटैक या Myocardial Infarction, एक बहुत गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, यह तब होता है जब दिल तक जाने वाली खून की नसों में रुकावट आ जाती है और दिल की मांसपेशियों को बराबर खून और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, यदि समय पर इलाज न मिले तो यह जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानना और तुरंत सही कदम उठाना बहुत जरूरी है. आइए डॉ. रणजीत सिंह (प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, एनआईआईएम्स मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल) से जानते हैं कि हार्ट अटैक आने पर क्या करना चाहिए?

हार्ट अटैक क्यों होता है?

डॉ. रणजीत सिंह बताते हैं कि हमारा दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है, दिल तक खून पहुंचाने के लिए कुछ खास नसें होती हैं, जिन्हें Coronary Artery Disease से जुड़ी धमनियां कहा जाता है, जब इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, फैट जमा हो जाते हैं, तो खून का रास्ता संकरा हो जाता है, कभी-कभी यह रास्ता पूरी तरह बंद भी हो सकता है, जब ऐसा होता है, तब दिल को खून नहीं मिल पाता और हार्ट अटैक हो सकता है.

हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण-

हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कुछ संकेत देता है. इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है. सबसे आम लक्षण है छाती में दर्द या दबाव महसूस होना.

1. व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे छाती पर कोई भारी चीज रखी हो या छाती में दबाव पड़ रहा हो, यह दर्द कुछ मिनट तक रह सकता है और फिर वापस आ सकता है.

2. छाती का दर्द कई बार बाएं हाथ, दोनों हाथों, गर्दन, जबड़े, पीठ या कंधों तक फैल सकता है.

3. अचानक सांस फूलने लगती है, भले ही व्यक्ति आराम की स्थिति में हो

4. बिना किसी कारण ठंडा पसीना आने लगता है

5. कुछ लोगों को पेट खराब, मतली या उल्टी जैसा अनुभव हो सकता है

6. व्यक्ति को अचानक बहुत कमजोरी या चक्कर जैसा लग सकता है

7. कई बार मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है

यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति में लक्षण एक जैसे नहीं होते. खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में लक्षण थोड़े अलग या हल्के भी हो सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

हार्ट अटैक के समय तुरंत क्या करना चाहिए?

यदि किसी को ऊपर बताए गए लक्षण दिखाई दें, तो समय बर्बाद किए बिना तुरंत कदम उठाना बहुत जरूरी है.

1. तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं-

सबसे पहला और जरूरी कदम है तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेना. भारत में आप 108 Ambulance Service पर कॉल कर सकते हैं.

2. मरीज को आराम की स्थिति में बैठाएं या लिटाएं-

मरीज को शांत और आरामदायक स्थिति में बैठा दें, ज्यादा चलने या भागने से स्थिति खराब हो सकती है.

3. कपड़े ढीले कर दें-

मरीज के कपड़े ढीले कर दें ताकि सांस लेने में आसानी हो

4. मरीज को अकेला न छोड़ें-

किसी भी हालत में मरीज को अकेला न छोड़ें, उसके पास रहें और लगातार उसकी स्थिति पर नजर रखें.

हार्ट अटैक के समय कौन सी गोली ली जा सकती है?

-Aspirin की एक गोली चबाकर खाई जा सकती है

एस्पिरिन कैसे मदद करती है?

एस्पिरिन खून को पतला करने में मदद करती है और नसों में बनने वाले खून के थक्के को बढ़ने से रोकती है, इससे दिल तक खून का प्रवाह कुछ हद तक बेहतर हो सकता है.

आमतौर पर 150–325 मिलीग्राम की एस्पिरिन चबाकर खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन यह तभी लेना चाहिए जब मरीज को एस्पिरिन से एलर्जी न हो और डॉक्टर ने पहले से मना न किया हो. एस्पिरिन इलाज नहीं है, यह केवल first aid है. असली इलाज अस्पताल में ही किया जा सकता है.

अस्पताल में क्या इलाज होता है?

अस्पताल में डॉक्टर मरीज की जांच करते हैं और कुछ जरूरी टेस्ट करते हैं, जैसे:

ECG (Electrocardiogram) – दिल की धड़कन और गतिविधि को जांचने के लिए

Troponin Blood Test – दिल की मांसपेशियों को नुकसान हुआ है या नहीं यह देखने के लिए

इन जांचों के बाद डॉक्टर दवाइयां, इंजेक्शन या जरूरत पड़ने पर एंजियोप्लास्टी जैसी प्रक्रिया भी कर सकते हैं.

हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें?

कुछ अच्छी आदतें अपनाकर हार्ट अटैक का खतरा काफी कम किया जा सकता है

रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें

ज्यादा तेल और जंक फूड खाने से बचें

ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं

धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल न करें

ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करवाएं

तनाव को कम करने की कोशिश करें और पर्याप्त नींद लें

हार्ट अटैक एक गंभीर लेकिन समझदारी और तेजी से किए गए सही कदमों से संभाला जा सकने वाला रोग है, यदि किसी को छाती में दर्द, सांस की तकलीफ, ज्यादा पसीना या अचानक कमजोरी महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना और जरूरत पड़ने पर एस्पिरिन जैसी प्राथमिक दवा लेना जान बचाने में मदद कर सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि समय पर इलाज ही हार्ट अटैक में सबसे बड़ी दवा है, जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचता है, उतनी ही ज्यादा उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Health की और अन्य ताजा-तरीन खबरें