1 महीने तक रातभर भिगोए ओट्स को सुबह नाश्ते में खाएंगे तो क्या होगा? शरीर में आएंगे ये 5 बदलाव

Overnight Soaked Oats Benefits: ओट्स खाना काफी लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन आज आपको बताते हैं कि 1 महीने तक रातभर भिगोए ओट्स को सुबह नाश्ते में खाने से शरीर में क्या बदलाव नजर आएंगे?

Written by: Ritika
Published: July 13, 2026, 8:50 AM IST
(Pic credit-AI)
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  • ओट्स में बीटा-ग्लूकन फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है.
  • ओवरनाइट भीगे ओट्स बढ़ते वजन को कम करने में मददगार होते हैं.
  • ओट्स ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करती है.
  • ओट्स शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा देते हैं, जिससे लंबे समय तक आप एक्टिव रहते हैं.

Overnight Soaked Oats Benefits: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए लोग कई तरह-तरह की चीजों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. रातभर पानी या दूध में भिगोकर रखे गए ओट्स को सुबह नाश्ते में खाना आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसको लोग खाना भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. यह शरीर को कई जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. ओट्स में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. अगर आप लगातार 1 महीने तक सुबह नाश्ते में रातभर भिगोए हुए ओट्स को खाते हैं, तो शरीर में गजब के बदलाव आपको नजर आ सकते हैं. अगर आप भी खाने की सोच रहे हैं, लेकिन इसके फायदे या बदलाव को जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.

रातभर भिगोए ओट्स को सुबह नाश्ते में खाने से क्या होगा?

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1. वजन घटाने में मदद

अगर आप रोजाना रातभर भिगोए ओट्स को सुबह नाश्ते में खाते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. आपको जरूर इसका सेवन करना ही चाहिए. अगर आप अपने वजन को घटाने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होगा. बार-बार भूख लगने की संभावना इसको खाने से कम हो सकती है.

2. दिल की सेहत फिट

अगर आप अपनी डाइट में रोजाना रातभर भिगोए ओट्स को सुबह नाश्ते में खाते हैं, तो आपको अपने शरीर में कई सारे बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं. ओट्स में पाया जाने वाला बीटा-ग्लूकन खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर करके आपके दिल को एकदम फिट रखने का काम करता है.

3. पाचन तंत्र होगा मजबूत

अगर आप अपने पाचन से जुड़ी सभी दिक्कतों को दूर करके एकदम फिट रहना चाहती हैं, तो आपको बता दें आप रोजाना रातभर भिगोए ओट्स को सुबह नाश्ते में खा सकती हैं. ये आपकी सेहत के लिए एकदम बेस्ट साबित होगा और कई सारी बीमारियों से भी खुद को दूर रख सकते हैं.

4. ब्लड शुगर लेवल

रातभर भिगोए ओट्स को सुबह नाश्ते में खाने से ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना कम हो सकती है और आपको अपने शरीर में अच्छे बदलाव भी दिख सकते हैं. संतुलित मात्रा में ओट्स को डायबिटीज-फ्रेंडली डाइट का हिस्सा भी आप बना सकते हैं.

5. शरीर को मिलेगी भरपूर एनर्जी

इसका अगर आप रोजाना सेवन करते हैं, तो एक तो आपका शरीर एकदम फिट रहेगा और साथ ही साथ शरीर को मिलेगी भरपूर एनर्जी. ओवरनाइट ओट्स में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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