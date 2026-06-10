अगर गलती से कीड़े लगे हुए आम का जूस बनाकर पी लिया तो क्या होगा? हो सकते हैं इन बीमारियों के शिकार

If You Drank Mango Juice Infested Worms: आम खाना लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन आज आपको बताते हैं अगर गलती से कीड़े लगे हुए आम का जूस पी लिया तो आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा?

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(pic credit- AI)

If You Drank Mango Juice Infested Worms: आम खाना भला किस को पसंद नहीं होता है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. गर्मियों का मौसम आते ही बाजार में इसकी डिमांड भी बाजारों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है और साथ ही लोग आम का जूस, शेक या स्मूदी पीना बेहद ही पसंद करते हैं. कई बार बाहर से बिल्कुल सही और पीले रंग का दिखने के बाद भी आम अंदर से कीड़ों से भरा हुआ निकलता है और कभी-कभी जाने-अनजाने ऐसी गलती हो जाती हैं, जो आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती हैं. अगर आपने गलती से कीड़े लगे हुए आम का जूस बनाकर पी लिया जाए तो क्या होगा क्या इसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा क्या कोई बीमारी होती है? ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में चलता है. अगर आप भी इसका सही जवाब जानना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं आखिर कीड़े वाला मैंगो जूस पीने से शरीर में क्या असर पड़ेगा.

डॉक्टर कहते हैं कि यदि आम में सड़न, फंगस, बैक्टीरिया या कीटों का संक्रमण है और आपने उसका जूस बनाकर पी लिया, तो ये आपकी हेल्थ पर गलत तरीके से असर डाल सकता है. आपको इससे काफी ज्यादा बचना चाहिए. आज आपको इस खबर में बताते हैं. क्या-क्या असर दिखाई दे सकते हैं.

कीड़े लगे आमों का जूस पीने से क्या होगा?

1. फूड पॉइजनिंग

अगर आप बिना आम को कट किए इसका जूस बनाकर पीते हैं, तो फूड पॉइजनिंग का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. सड़े हुए आम में बैक्टीरिया तेजी से आते हैं, जो पेट में काफी ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं. उल्टी, मतली जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

2. पेट में संक्रमण

अगर आप कीड़े वाले आम का जूस पी लेते हैं,तो पेट में संक्रमण की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है. पेट और आंतों में संक्रमण पैदा हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा देखकर ही चीजों का सेवन करना चाहिए. गैस और ब्लोटिंग, अपच हो सकती है.

3. संक्रमण का जोखिम

खराब आम के फलों का जूस अगर आप पीते हैं, तो संक्रमण का जोखिम आपमें भी हो सकता है. पेट खराब होना, उल्टी, सिरदर्द, कमजोरी ये लक्षण आपको नजर आ सकते हैं. लंबे समय तक खराब या फफूंद लगे फलों का सेवन सेहत को नुकसान करते हैं.

4. एलर्जी की समस्या

खराब आमों के फलों का सेवन करने से एलर्जी की समस्या देखने को मिल सकती है. त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, सूजन, सांस लेने में परेशानी, जलन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

5. इम्यूनिटी कमजोर

आपकी इम्यूनिटी कमजोर भी हो सकती है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को इसका जोखिम काफी ज्यादा हो सकता है. इसलिए आपको हमेशा देख-रेख ये ही चीजों का सेवन करना चाहिए.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)