अकेले रहना सुकून है या खतरे की घंटी? साइकोलॉजिस्ट ने बताया दोनों में बड़ा फर्क

अकेले समय बिताना हर बार गलत नहीं होता, बल्कि सीमित एकांत मानसिक शांति और तनाव कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन जब यही आदत लोगों से दूरी बनाने और सामाजिक अलगाव में बदलने लगे, तो यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकती है.

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सीमित समय का एकांत तनाव कम करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है

लोगों से लगातार दूरी बनाना, बातचीत से बचना और रिश्तों से कटना मानसिक परेशानी का संकेत हो सकता है

लंबे समय तक सोशल आइसोलेशन से कोर्टिसोल बढ़ सकता है, जिससे नींद, याददाश्त और इम्युनिटी प्रभावित हो सकती है

नियमित व्यायाम, योग, प्रकृति में समय बिताना और अच्छी दिनचर्या मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करते हैं

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं और लगातार बदलती जीवनशैली लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रही है. ऐसे माहौल में बहुत से लोग कुछ समय अकेले बिताना पसंद करते हैं. कई लोगों को लगता है कि अकेले रहना उन्हें सुकून देता है. इसे अगर मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है. कुछ लोग दोस्तों या सगे-संबंधियों से मिलकर अच्छा महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग अकेले समय बिताकर खुद को बेहतर महसूस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अकेलापन नहीं, बल्कि एकांत जरूरी होता है.

कब शुरू होती है परेशानी?

मनोवैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार, सीमित समय का स्वस्थ एकांत तनाव कम करने, भावनाओं को समझने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि समस्या तब शुरू होती है, जब अकेले रहने की आदत धीरे-धीरे सामाजिक दूरी में बदलने लगे. अगर कोई व्यक्ति लगातार दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से मिलने से बचने लगे, फोन उठाना बंद कर दे, बातचीत में रुचि न ले या पहले जिन लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता था, उनसे भी दूरी बनाने लगे, तो इसे सामान्य व्यवहार नहीं माना जाता. यह मानसिक तनाव, चिंता या डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शुरुआती संकेत हो सकता है.

साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, स्वस्थ एकांत और नुकसानदायक सोशल आइसोलेशन में फर्क समझना बेहद जरूरी है. स्वस्थ एकांत में व्यक्ति अकेला जरूर होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों से जुड़ने में उसे कोई परेशानी नहीं होती, वह अपने काम, परिवार और रिश्तों की जिम्मेदारियां सामान्य तरीके से निभाता रहता है, वहीं, सामाजिक अलगाव में व्यक्ति धीरे-धीरे रिश्तों से दूरी बना लेता है, दूसरों से मिलने की इच्छा खत्म होने लगती है और कई बार जीवन के प्रति उत्साह भी कम हो जाता है. यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है.

बढ़ सकता है कोर्टिसोल का स्तर-

मेडिकल और साइकोलॉजी रिसर्च बताती हैं कि लंबे समय तक सोशल आइसोलेशन शरीर को भी प्रभावित करता है. लगातार अकेले रहने से तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन, खासतौर से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है. इसका असर नींद, याददाश्त, ध्यान लगाने की क्षमता और प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी पड़ सकता है. कई अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि लंबे समय तक सामाजिक दूरी बनाए रखने वाले लोगों में चिंता और डिप्रेशन का खतरा ज्यादा देखा जाता है.

रोजाना कुछ समय खुले वातावरण में टहलना, प्रकृति के बीच समय बिताना और नियमित शारीरिक गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं. योग और श्वास संबंधी अभ्यास, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, बालासन और सेतुबंधासन, तनाव कम करने और मन को शांत रखने में सहायक माने जाते हैं. पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. ( input-आईएएनएस)